Potsdam

Liefe es ganz nach den Wünschen der Grünen Brandenburgs, würde die Präambel der Verfassung des Landes Brandenburg im nächsten Jahr gedruckt folgendermaßen erscheinen: „Wir, die Bürger*innen des Landes Brandenburg, haben uns in freier Entscheidung diese Verfassung gegeben...“. Beim feierlichen Vortrag müsste gelesen werden: „Wir, die Bürger“. Es käme dann eine ganz kurze Atempause und dann würde betont der Wortabschnitt „innen“ ausgesprochen.

Die Flensburger Juraprofessorin Anna Katharina Mangold macht solche und noch viel mehr Vorschläge in ihrem jetzt erschienenen Gutachten „Geschlechtergerechte Sprache in der Verfassung des Landes Brandenburg“, das sie im Auftrag der Landespartei erarbeitet hat. Die Grünen präferieren laut Fraktionsmitglied Sahra Damus tatsächlich das Gendersternchen und wollen in den kommenden Sitzungen die Vorschläge der Flensburger Rechtsprofessorin zur entsprechenden Änderung des Textes der Landesverfassung einbringen.

Urteil des Verfassungsgerichts als Argument

„Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon im Jahr 2017 in einem Urteil die Möglichkeit einer neuen Gruppenoption eröffnet“, sagte Damus der MAZ. Tatsächlich hatte der erste Senat geurteilt, Personen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, würden in ihren Grundrechten verletzt, wenn das Personenstandsrecht sie dazu zwinge, sich beim Geschlechtseintrag als weiblich oder als männlich zu identifizieren. Seitdem wird zum Beispiel in Stellenanzeigen geschrieben, es sei eine Stelle für „männliche, weibliche oder diverse“ Personen zu besetzen.

Diese vom Verfassungsgericht eröffnete Sichtbarkeit zum Beispiel für intersexuelle Menschen müsse sich künftig auch in der Verfassung Brandenburgs etwa durch den Genderstern spiegeln, meint Damus. Dafür müsste es dann aber eine Zweidrittelmehrheit bei der Abstimmung im Landtag geben. Die ist in dieser Frage trotz teilweiser Sympathien aus der oppositionellen Linksfraktion keineswegs sicher. Tatsächlich erteilt der Vorsitzende der mit den Grünen in einer Koalition verbundenen CDU-Fraktion, Jan Redmann, dem Gendersternchen in der Verfas sung Brandenburgs eine Absage: „Die Verfassung muss in einer Sprache formuliert sein, mit der sich die Breite der Bevölkerung identifizieren kann“, sagt er der MAZ. Der Text dürfe kein „elitäres Nischenprojekt“ werden.

Von Rüdiger Braun