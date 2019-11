Grünen-Spitze kämpft für den Kenia-Vertrag

Bernau

Auf einer Landesdelegiertenversammlung haben Brandenburgs Grüne am Samstag über die Bildung einer Landesregierung mit SPD und CDU diskutiert – auf Basis des rund 80-seitigen Koalitionsvertrags. Die Debatte wurde auch außerhalb der Partei mit Spannung erwartet, da die Grünen-Führung und große Teile der Basis ursprünglich eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen befürwortet hatten. Die kam aber nicht zustande. Theoretisch könnte die Kenia-Koalition noch am Votum der Grünen-Basis scheitern – denn die ist in den nächsten Tagen aufgerufen, über die Annahme des Koalitionsvertrages abzustimmen.

Die Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher warb vor den 106 Delegierten in Bernau ( Barnim) für eine Regierungsbeteiligung und verwies darauf, dass Anfang der 90er-Jahre die Grünen in der Brandenburger Landesregierung an der fortschrittlichsten Landesverfassung in Deutschland mitgewirkt und etwa den Ethikunterricht in Schulen durchgesetzt hätten. Nach 1994 seien harte Oppositionsjahre bis 2009 zu bewältigen gewesen – mit einem Tiefststand von 1,9 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl 1999.

„Mehr als ein reines Zweckbündnis“

Kenia sei „deutlich mehr als ein reines Zweckbündnis“, es gebe viele gemeinsame Anliegen, sagte Nonnemacher. „Es geht um Zuversicht und Zukunftsgestaltung“, so die designierte Vize-Ministerpräsidentin. Der Koalitionsvertrag trage eine „deutliche grüne Handschrift“. Von 51 Projekten im Wahlprogramm sei nur eins nicht in irgendeiner Weise berücksichtigt worden – die Entkriminalisierung von Cannabiskonsum.

Es werde laut Koalitionsvertrag keine neuen Tagebaue mehr geben, Brandenburg bekenne sich zum Pariser Klimaschutzabkommen, Pestizide sollten bis 2030 nur noch halb so viel versprüht werden wie heute, zählte Nonnemacher auf. Bis 2030 solle der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs von 40 auf 60 Prozent anwachsen. Doppelt so viel Geld wie bislang werde künftig für den Bau von Radwegen ausgegeben, sagte Nonnemacher. Eine Polizeibeschwerdestelle werde geschaffen.

Was alles nicht gelang

Nicht gelungen sei es, ein Antidiskriminierungs- und ein Transparenzgesetz durchzusetzen – Letzteres sollte nach Berliner Vorbild zum Beispiel Verträge öffentlicher Unternehmen offenlegen. Das Recht für Umweltverbände, zum Beispiel gegen große Tiermastanlagen klagen zu können, sei ebenfalls nicht im Vertrag verankert. Eine „hundertprozentige grüne Agenda“ könne ein Vertrag zwischen drei Partnern aber naturgemäß nicht sein, so Nonnemacher.

Die Grünen-Mitglieder sollen in den nächsten Tagen per Urabstimmung auch darüber entscheiden, ob die beiden Fraktionsvorsitzenden Nonnemacher und ihr Kollege Axel Vogel Ministerämter übernehmen. Nonnemacher soll das Ressort Gesundheit und Soziales erhalten, Vogel soll Landwirtschaftsminister werden und für Umwelt und Verbraucherschutz zuständig sein. Das Ergebnis der Urabstimmung wird voraussichtlich am 18. November vorliegen. Abstimmungsberechtigt sind 1929 Grünen-Mitglieder.

Am kommenden Wochenende entscheiden zunächst SPD und CDU auf Parteitagen über den Koalitionsvertrag. Die CDU befragt auch ihre Basis, doch ist deren Votum nicht bindend.

Der designierte Agrarminister Vogel sagte, er habe Respekt „vor dem Wandel, den Dietmar Woidke durchgemacht hat“. Der Ministerpräsident habe vor weniger Wochen noch ganz anders geredet.

Linken-Bürgermeister übt Selbstkritik

Für Aufmerksamkeit sorgte gleich zu Beginn der Grünen-Versammlung der Bernauer Bürgermeister André Stahl von der Linken. Der Gastgeber äußerte in seinem Grußwort, er sei „nicht unglücklich“, dass die Linke nicht Teil der neuen Regierung sei. Seine Partei sei „personell ausgelaugt und politisch etwas verarmt“, so Stahl. Die Linke müsse sich „in der Opposition erneuern“. Vielleicht ergebe sich später die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Damit stellte Stahl klar, dass Rot-Rot-Grün selbst für manche Linken-Politiker keine Wunschoption gewesen wäre.

Großen Applaus erhielt der Fraktions-Chef der Bernauer Grünen, Tim Stattaus, der sich bereits in den Begrüßungsworten in der Bernauer Stadthalle für eine Regierungsbeteiligung aussprach: „Liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute versammelt, um Abschied von der Opposition zu nehmen!“

Hebelwirkung im Bundesrat

Gastredner Jan Philipp Albrecht, Energie- und Landwirtschaftsminister von Schleswig Holstein, warb für eine Regierungsbeteiligung, denn auf Bundesebene könnten die Grünen nun mittels ihrer vielen Koalitionen einen Hebel in Bewegung setzen, um Ziele wie die Agrarwende oder den Klimaschutz durchzusetzen. „Wichtig ist, dass wir mit am Tisch setzen“, so Albrecht mit Verweis auf den Bundesrat, also die Länderkammer. „Wir können die Bundesregierung treiben und in eine richtige Richtung lenken.“

Albrecht sprach Bedenken gegen die Koalitionspartner an. Er selbst habe beim Eintritt in die Kieler Jamaika-Koalition Bedenken gehabt, denn CDU und FDP seien für ihn lange Zeit „mein natürlicher Hauptfeind in der politischen Auseinandersetzung“ gewesen. Albrecht lobte den Brandenburger Koalitionsvertrag, der gegenüber den Bündnispartnern klare Grenzen setze – etwa bei der Festlegung, das Polizeigesetz nicht zu verschärfen.

Die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock verwies in einer Videobotschaft ebenfalls auf die Wirkung einer grünen Regierungsbeteiligung auf den Bund. So sei es wichtig, dass beim Thema Kohleausstieg gerade im Braunkohleland Brandenburg die Grünen mit in der Regierung säßen, um mitzugestalten. Mit Verweis auf die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Thüringen und die Annäherung bestimmter Thüringer CDU-Kreisen an die AfD verwies Baerbock auf die Möglichkeit einer Kenia-Koalition in Brandenburg, „eine klare Kante gegen die AfD, die das Sprachrohr für Rechtsextremisten ist“, zu zeigen.

Kritik an Klima- und Flüchtlingspolitik

Kritik an neuen Beschränkungen für den Ausbau der Windenergie, die in dem Vertrag stünden, übte Doris Stahlbaum aus Panketal ( Barnim). Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Koalition den im Vertrag verankerten Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 10.500 Megawatt schaffen wolle. Der Vertrag beinhaltet zum Beispiel Mindestabstände zwischen Häusern und Windkraftanlagen von 1000 Metern, in besonders belasteten Gegenden soll sogar ein Abstand von 1500 Metern geprüft werden.

Für die Grüne Jugend kritisierte Sprecher Gerrit Prange, die Klimapolitik gehe nicht weit genug: „Was sollen wir den Demonstranten von Fridays for Future sagen?“, sagte Prange. Das Klimaziel von 10.500 Megawatt Ökostrom bestehe bereits seit 2012 und sei kein Zeichen des Aufbruchs. Die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Aufnahme von 200 Geflüchteten wirke – auch durch den Fokus auf Christen - willkürlich und sei kein Ausweis grüner Handschrift.

„Wenn nur ein einziger Satz grüner Inhalte in dem Vertrag gestanden hätte, hätten CDU und SPD ,nein’ gesagt“, erwiderte Benjamin Raschke aus der Verhandlungsgruppe. Man habe die künftigen Koalitionspartner bis an ihre Grenzen gebracht. In Sachen Tierschutz etwa habe man detaillierte Fortschritte vereinbart – zum Beispiel die Ringelschwanzprämie für Schweinehalter.

Von Ulrich Wangemann