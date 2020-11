Dresden/Berlin

Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden vor knapp einem Jahr sind am Dienstag in Berlin drei Tatverdächtigen festgenommen worden. Derzeit befinden sie sich in Dresden, sollen aber anschließend einzeln in Gefängnisse in Sachsen verlegt werden.

Gefasst wurden sie im Zuge einer großangelegten Razzia. Am frühen Dienstagmorgen drangen Polizeikräfte in zeitgleich 18 Objekte in Berlin ein. Dabei handelte sich vorrangig um Wohnungen. Durchsucht wurden auch Garagen und Fahrzeuge.

Die drei Männer, alle deutsche Staatsangehörige aus dem Berliner Clan-Milieu, sollen am Raub der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden beteiligt gewesen sein. Insgesamt ausgeschrieben waren jedoch fünf Haftbefehle, wie der Sprecher der Dresdner Polizei, Thomas Geithner, erklärt. Er war in Berlin vor Ort. „Wir konnten drei Personen festnehmen, zwei weitere konnten flüchten. Nach ihnen wird gefahndet.“

Die Verdächtigen gehören, nach Informationen aus Ermittlerkreisen einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie an. Es handele sich hier um die Familie Rammo. Die beiden noch Vermissten werden namentlich gesucht. Es handelt sich Abdul Majed und Mohamed Remmo.

Angehörige der Familie waren bereits für den Einbruch ins Berliner Bode-Museum verantwortlich. Den zwei gesuchten 21-Jährigen werde ebenso wie ihren drei festgenommenen mutmaßlichen Komplizen schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit.

Einsatz in Berlin lief wie geplant

Der Einsatz in Berlin sei seit den frühen Morgenstunden ruhig und wie geplant verlaufen, erklärt Geithner. „Wir hatten die kleine Sorge, das unser Einsatz falsch interpretiert werden könnte, zum Beispiel als Angriff eines anderen Clans. Dem war aber nicht so“, so der Sprecher. Widerstand habe es keinen gegeben und auch im weiteren Verlauf des Vormittags sei es zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen. Während die Polizei in Berlin weiter nach Beweisen und Hinweisen zum Verbleib der Dresdner Beute sucht, werden die drei tatverdächtigen Männer in Fahrzeugen einzeln vom SEK nach Dresden gebracht und dort einem Ermittlungsrichter am Oberlandesgericht Dresden vorgeführt. Dort gibt es auch einen Hochsicherheitssaal.

Hier wird einer Tatverdächtigen im OLG Dresden vorgeführt. Quelle: Plunert

Remmos kommen in drei Gefängnisse

Sollten dann Haftbefehle erlassen werden, werden die Männer auf drei Justizvollzugsanstalten in Sachsen verteilt. Aus Sicherheitsgründen werden Verdächtige aus solchen Clans oder kriminellen Vereinigungen meist getrennt voneinander untergebracht. Der Haftrichter entscheidet auch über entsprechende weitere Auflagen, beispielsweise Kontaktverbote mit anderen Häftlingen, besondere Sicherheitsauflagen wie Einzelzelle oder alleinigen Hofgang.

Erfahrungsgemäß dürfte alles für die festgenommenen Clan-Mitglieder angeordnet werden. Aus Ermittlerkreisen heißt es, man werde alles auffahren, was geht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird einer der Tatverdächtigen auch in die JVA Leipzig überführt. Im Gespräch sind zudem die JVA Bautzen, Zwickau, Waldheim und Torgau.

Juwelen aus Grünem Gewölbe weiter verschwunden

Bisher seien die Ermittler bei der Suche nach den Juwelen noch nicht fündig geworden. Es seien auch mehrere Schließfächer durchsucht worden - allerdings ohne Erfolg. Aktuell werden noch die Räume auf etwaige Verstecke oder Geheimfächer durchsucht. Polizeisprecher Geithner dazu: „Da müsste man sehr viel Glück haben, dass man die Beute ein Jahr nach der Tat noch finden würde.“ Der eigentliche Erfolg sei die Festnahme der Verdächtigen.

So führte die Spur zu den Remmos in Berlin

Für die Aufklärung des Einbruchs in Dresden verantwortlich ist die „Soko Epaulette“. Ein Teil ihrer Arbeit lag in der Auswertung der Spuren, wie der Dresdner Oberstaatsanwalt, Jürgen Schmidt, erklärt. „Die Sichtung des Videomaterials nicht nur am Tag des Einbruchs, sondern auch bereits vorher, während der Vorbereitung der Tat, waren wichtig. Zudem konnte auch das Fluchtfahrzeug der Täter ausfindig gemacht werden, mit denen sie Dresden verlassen haben.“

Das erste Fahrzeug, mit denen die Täter vom Grünen Gewölbe flüchteten, konnte bereits einen Tag nach dem Einbruch sichergestellt werden. Der Audi A6 wurde in einem Dresdner Parkhaus gefunden, war jedoch ausgebrannt. Den Ermittlern gelang es trotzdem, Spuren zu sichern. Mit der Sicherstellung des zweiten Fluchtfahrzeuges, einem hochmotorisierten Mercedes-Benz, gelang es durch eine kriminaltechnische Untersuchung, mehr Spuren zu finden und sie den Verdächtigen zuzuordnen. „Mit diesem Fahrzeug sind die Täter aus Dresden verschwunden“, so Schmidt. Das Auffällige daran: Der Mercedes sah aus wie ein Taxi. Über die weiteren Ergebnisse der Ermittlungen hält sich Schmidt jedoch bedeckt.

Am Einsatz waren am Dienstag rund 1600 Beamte und Spezialkräfte aus Sachsen, Berlin und weiteren Bundesländern beteiligt.

Von Vanessa Gregor/ Andreas Debski (mit dpa)