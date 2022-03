Grünes Licht für Gigafactory: Was die Entscheidung für Brandenburg bedeutet

Potsdam

Am Tag der Verkündung wurde es sogar in der sonst kühl abwägenden „Task-Force Tesla“ in der Staatskanzlei emotional. Die Anspannung bei den Politikern, Technikern und Managern der vergangenen Wochen fiel ab. Es sei ein besonderer emotionaler Moment gewesen, berichten Teilnehmer. Tesla-Vertreter hätten in dieser Sitzung, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) später berichtete, T-Shirts mit dem Aufdruck getragen: „March the 4th be with you!“ – ein verballhorntes Zitat aus dem Film Star Wars („Der 4. März möge mit euch sein!“).

Es ist geschafft. Die lange erwartete Genehmigung ist erteilt. Das Landesamt für Umwelt in Brandenburg als oberste Genehmigungsbehörde gab grünes Licht. Damit hat das Genehmigungsverfahren nur rekordverdächtige 843 Tage gedauert.

Tesla will alle Auflagen innerhalb von zwei Wochen erfüllen

113 Auflagen zur Luftreinhaltung muss der Autobauer noch erfüllen, 96 zum Trinkwasserschutz, teilte die Landesregierung mit. So muss der Autobauer etwa Teststellen nachweisen und einen Notfallplan für Störfälle. Laut Umweltamt will Tesla alle Auflagen binnen zwei Wochen erfüllen. Erst dann können Autos vom Band rollen.

Der Regierungschef nannte die Fabrik das „drittgrößte Automobilwerk in Deutschland“. Für Brandenburg habe die Ansiedlung enorme Auswirkungen. „Es ist ein großer Schritt in die Zukunft.“ In 20, 30, 40 Jahren werde man von einer „Zeit vor und einer Zeit mit Tesla“ sprechen, sagte Woidke. „Wir sind nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens“, so der Ministerpräsident. Brandenburg sei als Industriestandort gerade für zukunftsweisende Technologien sehr gefragt – Woidke erwähnte BASF in Schwarzheide, die Produktion des elektrischen Mercedes-Sprinters in Ludwigsfelde oder das geplante Werk von Rock Tech Lithium in Guben.

Brandenburger Zurückhaltung und Demut

Zur Anbahnung der Tesla-Ansiedlung hob Woidke die Diskretion der Brandenburger Verhandlungsführung hervor: „Unsere Brandenburger Zurückhaltung und Demut haben wesentlich zum Erfolg beigetragen.“ Bekanntlich mag Tesla-Chef Musk es nicht, wenn Interna ausposaunt werden. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hob die Bedeutung der Ansiedlung für den Ruf des gesamten Landes hervor. „Bevor Tesla seine Entscheidung getroffen hat, wussten viele Unternehmen nicht, wo sie Brandenburg im Atlas finden würden. Jetzt wollen viele Investoren dem Beispiel folgen.“

Von einem „Lottogewinn“ für die Region sprach der Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani (parteilos). Es mache ihn glücklich, wenn er die vielen jungen Menschen aus aller Herren Länder morgens am Bahnhof Fangschleuse aus dem Regionalexpress steigen sehe. Nach Angaben der Landesregierung arbeiten derzeit schon knapp 3000 Angestellte bei Tesla – noch vor Produktionsstart.

23.700 Seiten kamen zusammen

Ein Blick auf das Papierwerk, das der Genehmigung zugrunde liegt, lässt erahnen, weshalb die Beteiligten so stolz auf das Tempo sind: 536 Seiten umfasst allein der Bescheid. Mit Gutachten und Stellungnahmen sind mehr als 23 700 Seiten in 66 Aktenordnern zusammengekommen. Dass Tesla dennoch so schnell loslegen konnte, liegt an der Vorgeschichte des Grundstücks. Der Bebauungsplan „Freienbrink-Nord“ war bereits 2000 verabschiedet worden. Damals hoffte Brandenburg darauf, dass sich BMW dort niederlassen würde. Die Münchner entschieden sich dann für Leipzig. Das Werk dort ging 2005 in Betrieb.

Der Produktionsstart war ursprünglich für Juli 2021 angepeilt. Das Genehmigungsverfahren zog sich aber weiter hin, woran Tesla selbst schuld war und nicht die Einsprüche oder Klagen von Bürgerinitiativen oder Umweltverbänden. Tesla schob Pläne zum Bau einer Batteriefabrik auf dem Gelände hinterher. Das führte zu weiteren Anhörungen.

Umweltverbände erzielten Teilsiege

Dass für die Fabrik mehr als 150 Hektar Bäume gerodet wurden, ist für die Naturschützer noch das kleinste Übel. Denn es handelt sich größtenteils um eine Kiefernplantage, um Nutzholz, das sowieso für die industrielle Verwertung gedacht war. Dafür wurden und werden Ersatzbäumchen gepflanzt. Die Flächenagentur Brandenburg setzt das um – auf einer Fläche, die fast doppelt so groß ist wie das gerodete Tesla-Areal.

Mehrfach errangen Grüne Liga und Nabu Teilsiege vor Gericht. Im Oktober 2021 ließ das Umweltministerium die bereits durchgeführte dritte Erörterung zum Fabrikbau wiederholen, weil man ausschließen wollte, dass der Umweltbehörde die Genehmigung am Ende wegen eines reinen Formfehlers um die Ohren fliegt.

Kritik entzündete sich am hohen Wasserverbrauch

Die Hauptkritik entzündet sich aber am hohen Wasserverbrauch der Auto-Produktion. Daran ändert auch nichts, dass Tesla einen Großteil des Wassers wieder aufbereitet und den ursprünglich angesetzten Verbrauch deutlich nach unten korrigiert hat.

Noch am Freitagnachmittag verhandelte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) die Klage zweier Umweltverbände. Sie fechten einen Bescheid des Landesumweltamtes an, das dem Wasserverband Strausberg/Erkner (WSE) eine erhöhte Wasserförderung bewilligt hat. Es ist Wasser, das auch an Tesla gehen soll. Doch der Vorsitzende Richter machte am Freitag deutlich, dass das Umweltamt für diese Genehmigung wohl eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung hätte durchführen müssen – was nicht geschah. Dies könnte die Behörde zwar nachholen, aber bis dahin würde der Wasserbescheid wohl seine Gültigkeit verlieren – Tesla könnte bald buchstäblich auf dem Trockenen sitzen. Dem WSE würden 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr fehlen – er müsste sich als Zweckverband dann mit den Bürgermeistern im Verbandsgebiet einigen, wie das fehlende Wasser kompensiert werden kann – und wie stark dabei Tesla noch zum Zuge kommen kann.

Es wäre die ironische Pointe der Tesla-Ansiedlung, da für die womöglich fehlerhafte wasserrechtliche Genehmigung dasselbe Amt zuständig ist, das erfolgreich die Tesla-Genehmigung begleitet hat. Ob am Freitag noch eine Entscheidung ergeht, stand bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht fest.

Konkurrenz für deutsche Automarken

Tesla zielt mit dem Standort Grünheide ins Herz der großen Autonation Deutschland. Mit dem Model Y, einem Familienvan, der ab etwa 60 000 Euro zu haben sein wird, will der Hersteller in der gehobenen Mittelklasse vor allem Mercedes, Audi, BMW und VW Konkurrenz machen.

Die laut Börse wertvollste Automarke der Welt betreibt derzeit nur zwei eigene große Autofabriken: eine in Kalifornien (Fremont) und eine im chinesischen Shanghai. Im Bau befindet sich eine weitere Gigafactory – so der unbescheidene Name für die Tesla-Produktionsstandorte – in der Nähe von Austin (Texas), wo unter anderem der futuristische Cyber-Truck vom Band laufen soll.

Arbeitskräfte sollen vor allem aus Polen kommen

Die Arbeitskräfte will Tesla aus der Region, aus dem Rest Deutschlands und zu erheblichen Teilen aus Polen rekrutieren. Nach Auskunft von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach könnte bei voller Ausbaustufe der Fabrik ein Drittel der Beschäftigten von jenseits der Oder kommen. Das polnische Slubice ist von der Autofabrik in weniger als einer Stunde zu erreichen. Selbst weitere Pendeldistanzen könnten für polnische Fachkräfte hinnehmbar sein, denn die Löhne im Nachbarland betragen nur ein Drittel der deutschen.

Das Werk soll mit ein paar tausend Angestellten beginnen – von 12 000 war zunächst die Rede. In einigen Jahren könnte der Standort auf 40 000 Mitarbeiter anwachsen. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) sieht das Ansiedlungsvorhaben auf einer ähnlichen Stufe wie die Mercedes-Benz Fabrik in Sindelfingen mit 35 000 Angestellten sowie Audi in Ingolstadt mit 44 000. Nur VW in Wolfsburg mit 60 500 Beschäftigten ist noch deutlich größer.

Riesige Rave-Disko unter der Fabrik?

Die Investitionssumme für das Brandenburger Gigafactory-Projekt soll bei mehr als fünf Milliarden Euro liegen. Ob es unter der Fabrik eine riesige Rave-Disko geben wird, ist offen. Das hatte Elon Musk in einem Tweet im März 2020 versprochen. Im Oktober vorigen Jahres richtete er eine Art Volksfest mit Riesenrad, Live-Musik und Mini-Teslas für Kinder auf dem Firmengelände aus, zu dem Tausende Besucher aufs Gelände und in die Hallen durften. Alle wollten den Tesla-Gründer mit dem Popstar-Status sehen. Der wollte eine Rede auf Deutsch halten, allerdings versagte die Technik. Musk las nur ein paar deutsche Satzfetzen vor, die aber keinen Sinn ergaben.

Von Torsten Gellner, Igor Göldner und Ulrich Wangemann