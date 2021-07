Grünheide/Potsdam

Umweltverbänden hatten gegen eine vorzeitige Zulassung von Anlagentests im Tesla-Werk in Grünheide Eilanträge auch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht – und scheiterten nun auch in dieser Instanz. Tesla darf die Anlagen seiner Elektroautofabrik in Grünheide somit weiter testen. Das teilte das Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Zuvor hatte eine Beschwerde des NABU Brandenburg und der Grünen Liga Brandenburg vor dem Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) zur vorzeitigen Durchführung von Anlagentests im künftigen Tesla-Werk in Grünheide keinen Erfolg. Nach Ansicht des Senats des OVG sei der Eilantrag der Verbände bereits im Grunde unzulässig, da die Umweltverbände nicht „durch die Entscheidung in seinem Aufgabenbereich berührt zu sein.“ Dies sei hier nicht der Fall.

Mehr folgt in Kürze.

Von MAZ-Online/RND