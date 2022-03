Grünheide

Nach den Aufregungen um die Genehmigung der Tesla-Fabrik in Grünheide ist es nun soweit: Die Produktion soll richtig starten. Für Dienstag ist eine Eröffnungsfeier vorgesehen, zu der auch der Konzernchef höchstpersönlich erscheinen möchte.

Am Montag vermeldete ein bekannter Twitter-Account, das sich der Privatjet des Multi-Milliardärs Brandenburg und Berlin nähern soll. Demnach sei Musk von Austin aus losgeflogen und am Montagmorgen auf dem Weg nach Berlin.

Elon Musk besucht die Tesla-Fabrik in Grünheide: Verkauf der ersten Autos

Die Eröffnungsfeier, zu der die ersten Kunden ihre Tesla-Autos erhalten sollen, findet voraussichtlich am 22. März statt. Darüber hinaus gibt es eine interne Feier nur für die Tesla-Mitarbeiter. Für alle begeisterten Brandenburger dokumentiert der Twitter-Account „Elon Musks Jet“, wo sich der Privatjet auf seiner Reise nach Grünheide befindet.

Tesla-Fabrik Grünheide: Elon Musk wollte eigentlich schon im Juli 2021 mit der Produktion beginnen

Rund zwei Wochen nach der Genehmigung will der US-Elektroautobauer Tesla in der neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin loslegen. Zu Beginn der Produktion ist geplant, dass Tesla in Grünheide mit rund 12 000 Beschäftigten rund 500 000 Autos im Jahr herstellt. Das Unternehmen will diese Zahlen möglichst schnell erreichen.

Das Land Brandenburg genehmigte den Bau der ersten Elektrofabrik von Tesla in Europa am 4. März. Das Autowerk steht aber bereits. Es wurde von Tesla über rund 20 vorzeitige Zulassungen auf eigenes Risiko gebaut. Musk wollte ursprünglich schon am 1. Juli 2021 mit der Produktion in Grünheide beginnen. Das Genehmigungsverfahren war allerdings verzögert, da Tesla im Antrag für die Fabrik unter anderem eine Batteriefabrik ergänzte. Dafür wurde erneut eine Anhörung von Kritikern, unter anderem im Hinblick auf die Wasserversorgung des Werkes notwendig.

Von MAZonline