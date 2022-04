Grünheide

Am vergangenen Donnerstag hatte das Landesumweltamt Brandenburg mitgeteilt, dass am 11. April in der Lackiererei der Tesla-Fabrik eine Flüssigkeit ausgetreten war. Die Behörde gab direkt Entwarnung: Es sei keine wassergefährdende Flüssigkeit ins Freie oder in den Boden gelangt. Fotos, die der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) am vergangenen Donnerstag zugespielt wurden, werfen jetzt Zweifel auf: Die Flüssigkeit scheint doch bis auf die Werksstraße vor die Hallentore gelaufen zu sein.

„Wieder einmal gehen Weiterbetrieb und Profit vor Sicherheit und Aufklärung“, sagte ÖDP-Landesvorsitzender Thomas Löb zu dem Fall. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in einem Wasserschutzgebiet erfordere eigentlich eine größtmögliche Vorsorge zu betreiben, mit Gefahrenabwehrplänen und einer Werksfeuerwehr. Nach Angaben der ÖDP fehle Letztere, obwohl sie ursprünglich eine Auflage zur Erteilung der Betriebsgenehmigung gewesen sein sollte. Jetzt räche sich das „Durchwinken“ der Fabrik, so Löb.

ÖDP: Tesla muss Betrieb ruhen lassen

Die ÖDP Brandenburg forderte, dass der Betrieb in der Tesla-Fabrik ruhen müsse, bis eine umfassende Störfallvorsorge vorliege. Die Landesregierung müsse für den Schutz von Mensch und Umwelt einstehen und nicht das Recht der Brandenburger auf Fürsorge und Gesundheit den Interessen eines Unternehmens opfern, so die Partei.

Beim Befüllen eines Behälters in der Tesla-Lackiererei sei am Montagabend eine Flüssigkeit ausgetreten, weil ein Ventil nicht vollständig geschlossen gewesen sei, sagte der Sprecher des Landesumweltamts Thomas Frey am vergangenen Donnerstag. Nach seinen Angaben habe sich der Vorfall ausschließlich innerhalb des Gebäudes ereignet, es sei keine wassergefährdende Flüssigkeit ins Freie oder in den Boden gelangt. Tesla habe ordnungsgemäß auf den Vorfall reagiert, indem eine Fachfirma herbeigerufen worden sei. hieß es vergangene Woche aus dem Landesumweltamt.

Von MAZonline/lkö