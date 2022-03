Potsdam

US-Autobauer Tesla errichtet in Brandenburg seine erste Giga-Factory auf europäischem Boden. Das Unternehmen geht bisher davon aus, dass das Werk in Grünheide (Oder-Spree) bei voller Auslastung 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren kann. Morgen soll die Produktion starten. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten aus dem Tesla-Universum.

Grüne Liga sieht Tesla-Genehmigung auf „wackligen Füßen“ (21. März)

Die Wasserversorgung für den US-Elektroautobauer Tesla ist nach Ansicht von Umweltschützern weiter nicht gesichert. „Die Gesamtgenehmigung steht auf wackligen Füßen“, sagte der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg, Michael Ganschow. Er kritisierte, dass das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) die Wasserversorgung auch für Tesla in einem Verfahren zu einer Klage der Grünen Liga und des Naturschutzbundes Nabu auf 30 Jahre für gesichert ansehe. Das Gericht hatte eine Wasserförderung aus formellen Gründen verworfen. Das Land duldet weiter die Entnahme in voller Höhe.

Die Grüne Liga kündigte zugleich an, Widerspruch gegen die Genehmigung Brandenburgs für die Tesla-Fabrik zu prüfen. Die Umweltverbände hätten nicht den aktuellen Stand der Antragsunterlagen, kritisierte Ganschow.

Tesla will seine erste E-Auto-Fabrik in Europa am Dienstag in Grünheide bei Berlin eröffnen - am Tag des Wassers. Dazu wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Tesla-Chef Elon Musk will die ersten Autos persönlich an Kunden übergeben. Die Fabrik war Anfang März nach rund zwei Jahren Bauzeit genehmigt worden. Bis zur Eröffnung muss das Unternehmen noch Auflagen erfüllen.

Tesla will mit Auslieferung erster Autos aus Deutschland starten (14. März)

Rund zwei Wochen nach der Genehmigung will der US-Elektroautobauer Tesla in der neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin loslegen. Am 22. März plant Tesla nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die ersten Autos auszuliefern. Für die Mitarbeiter ist anlässlich des Produktionsstarts eine Einweihungsfeier vorgesehen.

Zu Beginn der Produktion ist geplant, dass Tesla in Grünheide mit rund 12 000 Beschäftigten rund 500 000 Autos im Jahr herstellt. Das Unternehmen will diese Zahlen möglichst schnell erreichen.

Für Unruhe sorgt ein Gerichtsurteil zur Wasserförderung in der Region. Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hat für Donnerstag eine außerordentliche Verbandsversammlung einberufen. Laut Tagesordnung soll unter anderem über einen Versorgungsvertrag mit Tesla vom September 2020 beraten werden. „Wir merken ganz viel Verunsicherung und wollen Erklärungen geben“, sagte Sprecherin Sandra Ponesky am Montag.

Umweltministerium sieht keinen Wassermangel für Tesla (9. März)

Das Brandenburger Umweltministerium hat die Befürchtung eines drohenden Wassermangels für die Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla nach einem Gerichtsurteil zurückgewiesen. „Es wird einen wesentlich niedrigeren Bedarf erstmal geben und den sehen wir auch als gesichert an“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags. Der Wasserverband Strausberg-Erkner nutze bisher nicht alle genehmigten Wassermengen von 17 Millionen Kubikmeter pro Jahr, sondern rufe regelmäßig 10 Millionen Kubikmeter im Jahr ab.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatte am Freitag eine Genehmigung zur Förderung von Wasser aus dem Wasserwerk Eggersdorf aus dem Jahr 2020 als rechtswidrig bezeichnet. Damit gab es einer Klage von Grüner Liga und Naturschutzbund Brandenburg statt. Der Grund: Eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf die Erhöhung der Fördermenge von laut Ministerium rund 2,5 Millionen auf 3,6 Millionen Kubikmeter pro Jahr muss nun nachgeholt werden. Das Landesumweltamt will nun aber dulden, dass der Wasserverband die frühere Menge von rund 2,5 Millionen Kubikmetern zunächst weiterbezieht.

Giga-Factory steht kurz vor der der Genehmigung (3. März)

Die Genehmigung der Elektroauto- und die Batteriefabrik von Tesla in Grünheide steht unmittelbar bevor. Die Brandenburger Staatskanzlei erklärte am Donnerstag, die umweltrechtliche Prüfung durch das LfU sei abgeschlossen. Sie lud für Freitag (4. März) zu einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nach Potsdam ein.

Weil wegen der Größe der Fabrik mit einem sehr umfangreichen Bescheid gerechnet wird, werden auch zahlreiche Auflagen erwartet. Sofort mit der Produktion loslegen kann Tesla daher voraussichtlich nicht.

IG Metall ruft Tesla-Mitarbeiter zu Betriebsratswahl auf (21. Februar)

Vor der für den kommenden Montag geplanten Betriebsratswahl beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Der künftige Tesla-Betriebsrat stehe vor großen Herausforderungen, habe aber auch einen großen Gestaltungsspielraum. „Daher mein Appell an alle Beschäftigten: Liebe Tesla-Kollegen und Kolleginnen, nehmen Sie, nehmt Ihr möglichst alle an der Betriebsratswahl bei Tesla teil!“, so Dietze.

Kurz vor dem Produktionsstandort sei vieles noch gar nicht oder aber noch nicht im Sinne der Beschäftigten geregelt, führte die Gewerkschafterin aus. Auch deshalb sollten die Betriebsräte repräsentativ zusammengesetzt sein und vom Management unabhängig agieren. Dietze wies zugleich darauf hin, dass Beschäftigte aus der Produktion es in dieser Wahl besonders schwer hätten, da die Belegschaft noch nicht vollständig eingestellt sei. Für den Betriebsrat dürfen der IG Metall zufolge nur Beschäftigte kandidieren, die am Wahltag bereits sechs Monate beschäftigt sind. Das treffe auf die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fertigung nicht zu. Bei Tesla sind ihren Angaben zufolge derzeit mehrheitlich Führungsetagen und Ingenieursposten besetzt.

Klage von Tesla-Kritikern: Gericht verhandelt über Wasserversorgung (16. Februar)

Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) verhandelt am 4. März über die Klage der Grünen Liga und dem Naturschutzbund Nabu gegen eine wasserrechtliche Genehmigung. Die Gerichtsverhandlung wurde bereits einmal verschoben.

Sollte die wasserrechtliche Bewilligung vom Verwaltungsgericht aufgehoben werden, sieht der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) die Lieferung an Tesla von bis zu 1,4 Millionen Kubikmetern jährlich in Gefahr. Der WSE warnte Mitte Januar, dass „es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Genehmigungsmengen in Eggersdorf im März 2020 und dem Vertrag mit Tesla gibt“.

Tesla erklärt zu dem Gerichtsverfahren hingegen, es bestehe „kein direkter Zusammenhang“ zum Unternehmen. Dieses pocht auf Aussagen der brandenburgischen Landesregierung, wonach die Wasserversorgung der Menschen in der Region und der Tesla-Fabrik nicht gefährdet sei.

Produktionsstart in Grünheide verzögert sich weiter (9. Februar)

Der offizielle Produktionsstart im ersten europäischen Tesla-Werk verzögert sich weiter. Das Genehmigungsverfahren für die Fabrik in Grünheide „wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte der zuständige Abteilungsleiter im Umweltministerium, Axel Steffen, am Mittwochabend im Umweltausschuss des Landtags.

Das Genehmigungsverfahren sei zwar „in der abschließenden Phase“. „Das heißt aber nicht, dass morgen der Bescheid ausgereicht werden kann. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Auch nach einem Bescheid könne es noch Wochen dauern, bis die ersten Teslas für den Verkauf vom Band rollen können.

Einen RBB-Bericht, wonach in Grünheide frühestens Mitte März die ersten Elektroautos für den Verkauf produziert werden, wollte Steffen weder bestätigen noch dementieren.

Streit um Wasser für Tesla: Gerichtsverhandlung vertagt (7. Februar)

Über die Klage von Umweltschützern gegen eine wasserrechtliche Genehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide kann nicht wie geplant am Freitag (11. Febuar) verhandelt werden. Der Prozessbevollmächtigte der Kläger sei erkrankt und habe deshalb um Verschiebung gebeten, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) mit. Das Verfahren werde möglichst zeitnah neu terminiert.

Der Streit um die Wasserversorgung des Tesla-Werks begleitet das Projekt seit Beginn – das Gelände in Grünheide liegt zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet.

Die Grüne Liga und der Naturschutzbund Nabu haben gegen eine vom Landesamt für Umwelt im Februar 2020 erteilte Genehmigung geklagt. Sollte diese wasserrechtliche Bewilligung vom Verwaltungsgericht aufgehoben werden, sieht der Wasserverband Strausberg-Erkner die ausreichende Lieferung an Tesla nicht mehr gewährleistet. Er soll Tesla jährlich mit 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser beliefern.

Tesla-Cabrio nimmt Kurs auf den Mars (6. Februar)

Vier Jahre ist ein ins All geschossener Tesla schon unterwegs – sofern noch etwas davon übrig ist. Er umrundet die Sonne und bewegt sich derzeit mit 25.000 bis 30.000 Stundenkilometern Richtung Mars. Von der Erde ist der Roadster mehr als 375 Millionen Kilometer entfernt. Die Angaben gehen zurück auf die private und oft zitierte Seite Whereisroadster.com, die die Route des Autos permanent berechnet. Der Wagen wurde am 6. Februar 2018 in den Weltraum geschossen.

Die Webseite kann allerdings auch nichts darüber aussagen, ob der Roadster, der einst Elon Musk gehörte, überhaupt noch existiert. Das Auto ist im Weltraum einer extremen Strahlung ausgesetzt - vor allem organische Stoffe wie Leder, Gummi und Farbe könnten vergangen sein.

Hintergrund des Teslas im All ist eine PR-Aktion Musks, der nicht nur Chef des Autobauers, sondern auch der privaten Weltraumfirma SpaceX ist. Als deren Rakete „Falcon Heavy“ getestet werden musste, trennte Musk sich von seinem Cabrio und machte es zur Probeladung. Auf den Fahrersitz wurde die menschengroße Puppe „Starman“ montiert, benannt nach einem Lied von David Bowie.

Tesla: Shuttle-Zug von Erkner zur Giga-Factory (27. Januar)

Tesla hat für eine bessere Anbindung an sein Werk im Grünheide ein bereits vorhandenes Gleis von der Deutschen Regionaleisenbahn DRE erworben. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Der US-Elektroautobauer plant demnach, bis zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Fangschleuse zu den Schichtwechselzeiten einen Shuttle-Zug fahren zu lassen, von Erkner zu einem neuen Haltepunkt an dem Gleis südlich des Werksgeländes. Planung, Bau und Betrieb des Shuttles einschließlich des Haltepunktes liege bei Tesla, wie es vom Ministerium weiter hieß.

2021 liefen weltweit 936.000 Teslas vom Band (26. Januar)

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch (26. Januar) einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte.

Der E-Auto-Vorreiter lieferte 2021 gut 936.000 Fahrzeuge aus, ein Plus von 87 Prozent. Ein konkretes Absatzziel für 2022 gab Tesla nicht aus. Um die Herstellung auszuweiten, ist Tesla auch stark auf sein erstes europäisches Werk in Grünheide und eine neue US-Autofabrik im texanischen Austin angewiesen. Beide hängen im Zeitplan hinterher.

