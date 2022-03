Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla will rund zwei Wochen nach der Genehmigung seines neuen Werkes in Grünheide (Oder-Spree) die ersten Autos ausliefern. Dies ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für Dienstag, 22. März vorgesehen. Bei einer Veranstaltung in Grünheide sollen demnach die ersten Kunden die Tesla-Autos erhalten. Dazu wird voraussichtlich auch Konzernchef Elon Musk erwartet. Eine Eröffnungsfeier soll für Mitarbeiter vorgesehen sein. Zuvor hatte die Informationsplattform „Teslarati“ am Sonntag über die Lieferpläne berichtet. Der „Tagesspiegel“ hatte Anfang März berichtet, dass für den 22. März eine Eröffnungsfeier geplant ist.

Das Land Brandenburg genehmigte den Bau der ersten Elektroautofabrik von Tesla in Europa am 4. März. Das Autowerk steht schon. Gebaut wurde es von Tesla über rund 20 vorzeitige Zulassungen auf eigenes Risiko.

Musk wollte ursprünglich am 1. Juli 2021 in Grünheide mit der Produktion beginnen. Das Genehmigungsverfahren verzögerte sich aber, weil Tesla im Antrag für die Fabrik unter anderem eine Batteriefabrik ergänzte und dafür erneut eine Anhörung von Kritikern nötig wurde. Im Bescheid sind mehr als 400 Auflagen genannt, darunter zum Trinkwasser, zur Reinhaltung der Luft und zum Umgang mit Störfällen. Umweltverbände und Anwohner befürchten negative Folgen für Umwelt und Wasser.

Wasserfrage ist offen

Die Frage der Wasserversorgung für die Autofabrik bleibt indessen offen, nachdem das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am 4. März überraschend die Genehmigung zur Förderung von Wasser aus dem Wasserwerk Eggersdorf gekippt hatte. Der Grund: Das Umweltamt habe es versäumt, die Öffentlichkeit ausreichend zu beteiligen, als der Wasserverband Strausberg/Erkner eine erhöhte Fördermenge beantragt hatte. Nun will das Landesumweltamt wenigstens dulden, dass der WSE die einst genehmigte, niedrigere Menge von 2,5 Millionen Kubikmetern im Jahr aus der Erde holen darf. Damit hätte Tesla wohl genügend Wasser für den Start.

Petition gegen WSE-Chef Bähler

Gleichzeitig lässt der WSE die Muskeln spielen. Er droht damit, die Versorgung von Tesla zumindest zu drosseln. An diesem Donnerstag (17. März) hat der Verband zu einer außerordentlichen Verbandsversammlung geladen, bei der mit den Bürgermeistern im Verbandsgebiet über die Folgen des Urteils – und eine mögliche Wasser-Rationierung beraten werden soll.

Gegen den Verbandsvorsitzenden André Bähler wurde unterdessen eine Abwahl-Petition gestartet. Die Petenten werfen Bähler vor, ein „Tesla-Saboteur“ zu sein. Er sei bewusst voreingenommen und damit fehl am Platz als Vorsitzender des Verbands, heißt es in der Internetpetition auf der Plattform change.org.

