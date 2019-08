Potsdam

Die Brandenburger zahlen im bundesweiten Vergleich die niedrigsten Steuern auf Grundstücke. Das zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens Ernst&Young (E&Y), die der MAZ vorliegt. Demnach Studie zufolge musste jeder Brandenburger im vergangenen Jahr 106 Euro auf bebaute oder bebaubare Grundstücke zahlen. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen lag die Summe pro Kopf 100 Euro höher. Sehr niedrig ist die Grundsteuer demnach auch in Sachsen-Anhalt (107 Euro). Die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen wurden in der Studie nicht näher betrachtet.

Auch beim Hebesatz, der für die tatsächliche Grundsteuer-Last entscheidend ist, lag NRW im vergangenen Jahr an der Spitze in Deutschland (Faktor 540). Brandenburg bewegte sich hier im Mittelfeld (379), am niedrigsten war der Hebesatz demnach in Schleswig-Holstein (327). Eine weitere auffällige Zahl: Im finanzschwachen Saarland stieg der Hebesatz 2018 besonders stark – um fast 25 Prozent auf nunmehr 417.

Hessen dreht an der Steuerschraube

Im Fünfjahres-Vergleich (2013-2018) drehten die Städte und Gemeinden in Hessen besonders heftig an der Grundsteuer-Schraube und erhöhte die Hebesätze in diesem Zeitraum um 39 Prozent. Brandenburg war da mit einer Erhöhung von fünf Prozent deutlich genügsamer. Während im Saarland im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller Kommunen den Grundsteuer-Hebesatz erhöht haben, waren es deutschlandweit nur knapp elf Prozent ( Brandenburg 9,6 Prozent).

Die Steuerbelastung der Bürger hat laut E&Y viel mit der Kassenlage der Kommunen zu tun: „Die gering verschuldeten Städte und Gemeinden im Süden und Osten Deutschlands weisen teils deutlich niedrigere Steuersätze auf als hoch verschuldete Kommunen etwa in Nordrhein-Westfalen und Hessen.“

„Handlungsdruck hat abgenommen“

In den vergangenen Jahren machten allerdings immer weniger Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch, mittels Steuererhöhungen mehr Geld in die Kassen zu spülen: Im Jahr 2014 hatten noch 23 Prozent der Städte und Gemeinden in Deutschland die Hebesätze für die Grundsteuer erhöht. Seitdem sank der Anteil kontinuierlich, im vergangenen Jahr auf auf 11 Prozent. „Die gute Konjunktur hat in den vergangenen Jahren zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen und zu sinkenden Schulden geführt. Damit nahm der Handlungsdruck bei einigen Kommunen ab, Steuererhöhungen wurden seltener nötig“, sagt E&Y-Experte Bernhard Lorentz.

Die Grundsteuer B wird auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben und trifft damit laut E&Y „so gut wie alle Bürger, da diese entweder selbst Hausbesitzer sind oder an der Steuer über die Mietnebenkosten beteiligt werden“.

Sie brachte den deutschen Kommunen 2018 insgesamt knapp 14 Milliarden Euro ein – 13 Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Brandenburg nahm damit vergangenes Jahr etwa 282 Millionen Euro ein. Daneben gibt es die Grundsteuer A für land- und fortstwirtschaftlich genutzte Flächen.

