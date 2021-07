Potsdam

Deutschlands beliebtester Quizmaster wird am 13. Juli 65. Dass wahrscheinlich so mancher Kandidat des RTL-Erfolgsformats „Wer wird Millionär?“ bei dieser Frage ins Schwitzen käme, zeigt, wie alterslos Günther Jauch zu sein scheint. Bis heute umgibt den quotenstarken Fernsehmann eine Aura zwischen jugendlichem Aussehen und Abgeklärtheit eines Menschen, der viel gesehen hat. Hat er ja auch.

Von Sport („das aktuelle sportstudio“) über Information („stern TV“) und Unterhaltung („Typisch Frau - Typisch Mann“) bis zur politischen Talkshow („Günther Jauch“): Seit den 80er Jahren war Jauch in einer Vielzahl öffentlich-rechtlicher und privater Sendungen Moderator.

Außerhalb des Fernsehens setzt er sich unter anderem für die Stadtentwicklung in Potsdam ein, wo er mit seiner Familie am Heiligen See lebt. Wissen Sie, wo er in der Stadt Spuren hinterlassen hat? Oder wie sein Restaurant in der Landeshauptstadt heißt? Oder sein Weingut? Testen Sie Ihr Wissen im MAZ-Quiz – und gewinnen Sie 3x1 „Wer wird Millionär?“-Brettspiel.

Nehmen Sie hier am Quiz teil:

Die Gewinner werden benachrichtigt.

Von MAZonline