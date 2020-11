Potsdam

Brandenburg will zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Jahren milliardenschwere Kredite aufnehmen – aber ist das auch erlaubt? Ein neues Gutachten des Landtags, das der MAZ vorliegt, signalisiert grundsätzliche Zustimmung des Finanzkurses der rot-schwarz-grünen Koalition, inklusive der Bildung eines umstrittenen und mit Krediten finanzierten Sondervermögens. Es stellt allerdings auch Bedingungen und empfiehlt klare Regelungen. Sonst droht die Verfassungswidrigkeit des Landeshaushalts für 2021. Der wird gerade beraten und soll im Dezember beschlossen werden.

Gegen die Bildung des geplanten Sondervermögens zur Überwindung einer Notlage und ihrer Folgen gebe es „keine grundsätzlichen Bedenken“, heißt es in dem Papier, das die SPD-Fraktion in Auftrag gegeben hatte. Der Grundsatz der Jährlichkeit, auf den der Landesrechnungshof in seiner Grundsatz-Kritik am Etat-Entwurf abgehoben hat, findet aus Sicht des Gutachters nur eingeschränkte Anwendung. Das bedeutet: Die Koalition kann die außergewöhnliche Notlage über das Jahr 2021 hinaus feststellen, geplant ist bis 2022. Rot-Schwarz-Grün begründet das damit, dass die negativen Folgen der Pandemie weit über 2021 hineinreichen werde.

Es wird aber auch betont, dass der Landtag jährlich dann einen Beschluss fassen muss, wenn die Prognose zur zeitlichen Entwicklung der Notlage mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist.

Tilgungsplan muss konkret sein, kann aber geändert werden

Als zwingend notwendig wird ein Tilgungsplan erachtet. Der sollte unbedingt im Haushaltsgesetz enthalten sein und nicht nur ein allgemeiner Parlamentsbeschluss sein. Das bedeutet: Der Landtag muss die Höhe der jährlichen Tilgungsraten und die Dauer des Tilgungszeitraums festlegen.

Zugleich räumt der Gutachter des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtags der Koalition Spielräume ein. „Die Tilgungsregelung kann verschärft, erleichtert oder suspendiert werden.“ Falls sich die Notlage verschlimmert.

Mit den geplanten Krediten von 1,9 Milliarden Euro für 2021 würde die Gesamtverschuldung des Landes auf 22,7 Milliarden Euro steigen. 2019 waren es 18,8 Milliarden Euro. Im Gespräch ist auch eine Erhöhung auf drei Milliarden Euro – aufgrund der zugespitzten Lage. Die neuen Schulden sollen in einem Zeitraum von 30 Jahren getilgt werden. Gegen diesen Zeitraum hat der Gutachter nicht einzuwenden, wie er betont.

Juristisches Neuland

Juristisch ist das Ganze Neuland. Deshalb verweist der Gutachter des Landtags auch darauf, dass zu dem Komplex juristisch bisher keine einschlägige Literatur vorliege. Deshalb seien auch andere Bewertungen ohne Weiteres vertretbar. Auch sei nicht zu prognostizieren, wie eine etwaige verfassungsgerichtliche Überprüfung ausgeht, wie es in dem 70-Seiten-Gutachten weiter heißt.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte auf Anfrage, das Gutachten zeige, dass der Landtag andere Projekte und Investitionen nicht aufsparen oder schieben müsse. Vielmehr könne die Gefahrenabwehr, die aus der Notlage nötig werde, vollständig aus Krediten bestritten werden. Zeitgleich könnten Investitionen in die Zukunft des Landes und die Bewältigung der Corona-Krise finanziert werden.

Von Igor Göldner