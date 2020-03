Gutachten rät zu Errichtung eines neuen Bahnhofs nahe dem künftigen Tesla-Werk

Potsdam

Zur Bewältigung des Personenverkehrs rund um das geplante Tesla-Gelände in Grünheide ( Oder-Spree) sollte ein neuer Bahnhof in Werksnähe entstehen. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens des Bahn-Experten Hans Leister im Auftrag der oppositionellen Linken-Fraktion über die Verkehrsanschließung der künftigen Gigafactory. Empfohlen wird zudem der Aufbau eines dichten Bus-Pendelverkehrs nach Erkner.

Der bisherige Bahnhof in Fangschleuse ermögliche kein überzeugendes Angebot für den Pendlerverkehr. Es bestehe unmittelbarer Entscheidungs- und Handlungsbedarf, so Leister. Eine Verlängerung der S-Bahn über Erkner hinaus hält Leister indes für unrealistisch.

Leister : Der größte Teil der Beschäftigten dürfte mit dem Auto kommen

Der frühere Deutsche-Bahn-Manager geht davon aus, dass ein großer Teil der künftigen rund 10.000 Beschäftigten bei Tesla mit dem Auto zum Werk kommen. Alleine die steuerliche Förderung der Fahrt zur Arbeit mit dem Elektroauto werde dazu führen, dass weitgehend ein Elektroauto genutzt werde.

Der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, forderte die Landesregierung auf, unverzüglich in Planungen in ein integriertes Verkehrskonzept einzusteigen. Der Bau eines Güterverteilzentrums sollte in den Blick genommen werden. Die nötigen rund 600.000 Euro Planungskosten sollte das Land übernehmen, betonte der frühere Finanzminister.

500.000 Fahrzeuge des Elektro-SUV Tesla Model Y will der Konzern ab 2021 in Grünheide bauen – im Jahr. Tesla will für die erste Stufe der Gigafactory bis zu 10.000 Beschäftigte einstellen.

Von Igor Göldner