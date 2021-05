Haben Brandenburgs Ärzte Impfstoff nicht abgerufen?

Potsdam

Der Vorwurf wiegt schwer: Haben Brandenburgs Arztpraxen Corona-Impfstoff nicht bestellt, obwohl er für sie reserviert war? Es geht um den Verbleib von 34.000 Impfdosen, der Brandenburger Praxen laut bundesweitem Verteilungsschlüssel seit Mitte April zugestanden hätte. Sie sind zumindest laut einer Übersicht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) nicht in Brandenburg angekommen.

Konkret standen in den Kalenderwochen 16 bis 19 (19. April bis 16. Mai) den märkischen Ärzten laut Bevölkerungsschlüssel (3 Prozent) genau 308.158 Dosen Corona-Impfstoff (Biontech und Astrazeneca) zu. Ausgeliefert wurden aber nur 274.024 Dosen. Wurden also 34.134 der begehrten Dosen gar nicht von den Brandenburger Praxen bestellt – oder wurden sie fälschlicherweise umgeleitet?

Anlaufschwierigkeiten oder fehlende Lieferungen?

Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte in den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ in diesem Zusammenhang von Anlaufschwierigkeiten in den Arztpraxen gesprochen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) müsse „dafür sorgen, dass in kürzester Frist jeder Impfstoff, der für Brandenburg bereitsteht, auch abgerufen und verimpft wird“, sagte er.

Die KVBB reagierte am Freitag empört. „Die Brandenburger Vertragsarztpraxen bestellen seit Wochen Impfstoff in großen Mengen und nie erhalten sie die Mengen, die sie bestellen, sondern werden regelmäßig streng quotiert“, erklärte KVBB-Chef Peter Noack. „Das führt zur Ärger und Frustration in den Praxen und bei den Bürgern, regelmäßig müssen bereits vereinbarte Termine abgesagt werden.“

Schwarzes-Peter-Spiel auf Kosten der Ärzte?

Die Behauptung, die Praxen würden Impfstoff nicht abrufen oder in der eigenen Praxis lagern, sei „realitätsfern“. „Anscheinend will uns hier jemand den Schwarzen Peter zuschieben für die im Bundesvergleich schleppende Impfkampagne im Land“, mutmaßte Noack.

Er spielte damit auf den Streit zwischen den Ärzten und dem Land an. Die Ärzte wollen die Impfkampagne möglichst komplett auf die Praxen verlagern, das Land will die Impfzentren nicht voreilig aufgeben. Die Impfzentren werden direkt vom Land beliefert und müssen ihren Bedarf nicht über den Pharmagroßhandel ordern.

MV erhielt 80.000 zusätzlich

Ob die 34.000 Dosen gar nicht erst bestellt wurden, geht aus dem Report des Paul-Ehrlich-Instituts nicht hervor. Hier ist nur der Warenausgang je Bundesland bei den Großhändlern dokumentiert. Alle 2.493.440 Dosen, die der Bund in den Apothekengroßhandel gegeben hat, wurden demnach auch ausgeliefert. Lagerbestände scheinen sich nicht gebildet zu haben.

Es könnte also auch sein, dass Dosen in benachbarten Bundesländern landeten, obwohl sie eigentlich in Brandenburg bestellt wurden. In anderen Ländern kam es teils zu Überschusslieferungen: Hier erhielten die Praxen teilweise mehr als ihnen laut Länderschlüssel zustehen würde. Bayern zum Beispiel erhielt 67.000 Dosen mehr, Mecklenburg-Vorpommern sogar 80.000 Dosen mehr. Genau die Hälfte der Länder erhielt laut Report aber weniger als sie bekommen sollten.

Praxen klagen über stornierte Lieferungen

Beim Paul-Ehrlich-Institut, das den Report erstellt hat, war am Freitag niemand zu sprechen. KVBB-Chef Noack erklärte, in dem Report des PEI werde nicht der tatsächliche Abruf der Impfdosen durch die Arztpraxen dargestellt, sondern die Verteilung über den Großhandel an die Apotheken. „Aus diesen Zahlen lassen sich keine validen Rückschlüsse auf die Impfungen in den Arztpraxen ziehen.“,

Tatsächlich klagen die Praxen auch ihn vielen Zuschriften gegenüber der MAZ darüber, dass das zugesagte Kontingent nicht geliefert worden sei. Wolf-Rüdiger Boettcher, Arzt im Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland, berichtet davon, dass er sich deshalb ständig bei Patienten entschuldigen müsse, weil die versprochenen Dosen nicht ankämen. Es gebe „schlicht und ergreifend keinen Impfstoff“, schreibt er. Er musste Zweitimpfungstermine daher für diese Woche absagen.

In der Praxis von Markus Kersten in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) fielen die bestellten 12 Biontech-Dosen – Kersten spricht angesichts dieser Menge von einem „Witz“ – ebenfalls aus. Karin Harre, Vorsitzende des Hausärzteverbands, ging bei der Biontech-Bestellung ihrer Praxis in Walsleben ebenfalls leer aus. Dass Impfstoff nicht abgerufen worden sei, kann sie sich nicht vorstellen, meint sie. Sie hält das Bestell- und Lieferprozedere für intransparent. „Das ist schön längere Zeit unübersichtlich“, sagte Harre.

