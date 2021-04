Potsdam

Die Lernplattform Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) ist mit Cyberangriffen lahmgelegt worden. Die Angriffe, bei denen die Server der Cloud über ein weltweites Netz von automatisierten Programmen mit unberechtigten Zugriffen überschüttet wurden, habe das System von Donnerstagmorgen bis zum Mittag überlastet, berichtete eine Sprecherin des HPI am Freitag. Ein weiterer Angriff habe am Freitagmorgen abgewehrt werden können und nur kurzfristig zu einer Störung geführt. „Die Systeme laufen wieder stabil“, sagte die Sprecherin. Zuerst hatte der rbb berichtet.

Die beim HPI für die Schul-Cloud zuständige Mitarbeiterin Gudrun Schulz sagte der MAZ, solche sogenannten DDoS-Angriffe seien nicht ungewöhnlich. Auch andere Institutionen und Organisationen seien oft von dieser Art Attacke betroffen. DDoS steht für „Distributed Denial of Service“, was „Verteilter Dienstverweigerungsangriff“ bedeutet. Bots, also automatisierte Programme, starten von einer Vielzahl von Rechnern aus Anfragen auf das betroffene System. Beim verteilten Angriff erfolgt diese Anfrageflut auch noch von verschiedenen Orten in der Welt aus, so dass das betroffene System den Angriff nicht mehr abwehren kann. Genau das sei am Donnerstag geschehen. „Man kann solche Angriffe auch kaufen“, sagt Schulz.

Schon öfter Opfer von Attacken

Warum ausgerechnet die Schul-Cloud schon mehrfach Opfer solcher DDoS-Vorfälle wurde kann Schulz nicht sagen. „Es ist wirklich sehr schwer, sich sinnvolle Gründe dafür vorzustellen, eine Schul-Cloud lahmzulegen“, meint Schulz. Bisher habe das HPI keine Vermutung über die Täter noch über deren Motive.

Die Schul-Cloud wird von etwa 570 der gut 900 Brandenburger Schulen genutzt. Auch in Niedersachsen und Thüringen ist die Cloud weit verbreitet und wird auch in allen anderen Bundesländern genutzt. Laut HPI gibt es deutschlandweit inzwischen gut eine Million Nutzer.

Ursprünglich als ein Instrument für modernen digitalen Unterricht in den Schulklassen selbst entwickelt, haben die Schulen die HPI-Schul-Cloud vom ersten Lockdown im März 2020 an auch als ein Medium des Distanzunterrichts verwendet. Auch damals brach das System wegen der Überlastung durch die Nutzer immer wieder zusammen.

Schul-Cloud wurde im Winter ausgebaut

„Tatsächlich haben wir das System inzwischen aufgerüstet“, sagt Schulz. Zu Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember hatte das HPI Ressourcen für einzelne Datenbank-Server ausgebaut und eine aktualisierte Version des Videokonferenzsystems „BigBlueButton“ integriert. Die liefere bessere Bilder und Tonübertragungen. Insgesamt seien im Dezember 2020 100 neue Server in Betrieb genommen worden, um den Bedarf an Fernunterricht decken zu können.

Laut Schulz laufen seit kurzem alle Instanzen der HPI Schul-Cloud über unseren Dienstleister Ionos, der zusätzlich für mehr Stabilität und Sicherheit sorge. „Aktuell sind die DDoS-Angriffe beendet und konnten abgewehrt werden“, so Schulz. „Die Systeme laufen wieder stabil.“ Das sie demnächst wieder zusammenbrechen, kann Schulz nicht ausschließen. Wenn die automatisierten Anfrage-Attacken von vielen Orten zugleich starten, bricht die Abwehr jedes Systems irgendwann zusammen.

Von Rüdiger Braun