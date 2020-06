Berlin/Potsdam

Trotz der Corona-bedingten dramatischen Rückgänge im Bahnverkehr peilt der Schienenkonzern nun hohe Ziele an. Damit der Personenverkehr von täglich sieben Millionen Fahrgästen binnen zehn Jahren verdoppelt und der Güterverkehr zumindest kräftig erhöht werden kann, wurde gestern ein „Schienenpakt“ begründet.

Bund, Deutsche Bahn AG ( DB) sowie über 20 Verbände haben sich auf die Einführung eines Deutschland-Taktes verständigt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) sprach von einer „kleinen Revolution“. In den kommenden Jahren soll nun der Bahnverkehr so aufeinander abgestimmt werden, dass halbstündlich Schnellzüge in die Metropolen verkehren. Unter dem Motto: „Öfter, schneller, überall“ sollen zudem die regionalen Anschlüsse ohne längere Wartezeiten erreicht werden. Allein in Brandenburg plant die DB dazu acht Projekte, die den Bahnverkehr flüssiger machen sollen.

So soll ab dem Fahrplanjahr 2023 der Takt auf der Nahverkehrsverbindung Nauen – Berlin auf vier Züge je Stunde verdichtet werden. Voraussetzung dafür ist der Bau eines Wendegleises in Nauen ( Havelland). Ab 2025 sollen alle 30 Minuten Nahverkehrszüge Werneuchen und Berlin verbinden.

Dazu muss allerdings eine Kreuzungsmöglichkeit in Blumberg (nördlich von Berlin) geschaffen werden. Ebenfalls im Halbstundentakt soll es in fünf Jahren von Müncheberg ( Märkisch-Oderland) nach Berlin gehen. In Müncheberg muss dafür eine zusätzliche Bahnsteigkante gebaut werden.

Bahnknoten in Jüterbog wird ausgebaut

Ab Mitte des Fahrplanjahres 2023 soll es zwischen Jüterbog ( Teltow-Fläming) und Falkenberg (Elbe-Elster) rascher vorangehen. Zur Optimierung des Bahnknotens in Jüterbog gehört die Reaktivierung der Bahnsteigkante am Gleis 34. Neue Bahnsteiganlagen sind ebenfalls in Potsdam-Pirschheide geplant, damit ab dem Jahr 2023 bessere Anschlüsse der Nahverkehrsverbindungen gewährleistet werden können.

Mit Tempo 160 sollen die Züge ab 2025 auf der Nahverkehrsstrecke Dessau – Bad Belzig – Berlin fahren. Eine Fahrzeitverkürzung soll es ebenfalls auf der Strecke Beeskow – Frankfurt (Oder) ab 2025 geben. Hier ist eine Erhöhung der Geschwindigkeit auf 120 km/h geplant. Ab 2024 soll zudem die „Heidekrautbahn“ von Basdorf ( Barnim) nach Berlin-Wilhelmsruh reaktiviert werden.

DB-Chef Richard Lutz sagte gestern, der Deutschlandtakt werde in Etappen eingeführt. Dieses Projekt, über das Fachleute und Politik seit Jahren debattieren, werde jedoch nicht 20 Jahre bis zu seiner Umsetzung benötigen. Fundamental sei jetzt der Ausbau sowie die Digitalisierung der benötigten Bahn-Infrastruktur. Für die nächsten Jahre gebe es „keine Finanzierungsprobleme“, meinte er. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Enak Ferlemann ( CDU), versicherte zudem, dass der Bahnlärm zum Stichtag 1. Januar 2021 bundesweit um die Hälfte verringert worden sein wird. So kommen etwa sogenannte „Flüsterbremsen“ zum Einsatz.

Eisenbahnergewerkschaft hat Bedenken

Der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Klaus-Dieter Hommel, meldete dagegen Bedenken an. „Leider ist die Finanzierung zahlreicher Projekte des Schienenpaktes noch völlig ungewiss. Und ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und demnach ohne das `Bündnis für unsere Bahn` ist der Schienen-Pakt nicht realisierbar“, sagte er der MAZ. Mehr überregionale Bahnhalte und bessere Verbindungen nach Polen und ganz Osteuropa mahnte indes der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, an.

