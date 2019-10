Potsdam

Es ist ein Event, das vor allem für Kinder nicht mehr wegzudenken ist – auch in Brandenburg. Halloween hat sich als Fest in Deutschland etabliert. Am 31. Oktober ziehen zahlreiche Kinder von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Zu Halloween gehört aber nicht nur „Süßes oder Saures“, auch gruselige Verkleidungen sind fest mit dem Brauch verknüpft – ebenso wie das Schnitzen von Kürbissen.

Verziert werden die Kürbisse traditionell mit gruseligen Grimassen, um böse Geister zu vertreiben. Auch in Brandenburg wurde in diesem Jahr wieder fleißig geschnitzt. Nicht nur im Großformat, wie etwa auf dem Spargelhof Klaistow. Auch die MAZ-Leser haben die Messer zur Hand genommen und sind kreativ geworden. Wir haben ihre Bilder in unserer Galerie gesammelt:

Zur Galerie Am 31. Oktober ist Halloween – und auch in Brandenburg wird eifrig geschnitzt. Wir haben die schaurigen Kürbisse der MAZ-Leser gesammelt.

Sie haben auch einen gruseligen oder einen ganz besonderen Kürbis geschnitzt und ihr Bild fehlt noch? Laden Sie einfach ein Foto über unser Formular hoch – dann ist vielleicht auch ihr Kürbis bald in unserer Galerie zu sehen.

