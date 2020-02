Potsdam

Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach zuletzt vom Beginn einer Epidemie. Offenbar nehmen viele Märker diese Prognose ernst und sorgen vor. Das jedenfalls lässt ein Blick in viele Desinfektionsmittel-Regale in Drogerien und Apotheken vermuten.

Mit Desinfektionsmitteln gegen das Coronavirus

So ist in Brandenburg/Havel kaum noch Desinfektionsmittel zu bekommen und auch Atemschutzmasken sind so gut wie ausverkauft.

Ähnlich ist die Situation in Neuruppin. Desinfektionsmittel sind aus – und wann wieder welche geliefert werden, ist derzeit unklar.

Wann der Nachschub kommt, weiß man derzeit auch in den Apotheken in Oberhavel nicht. Dort haben sich zuletzt viele Menschen mit Material gegen das Coronavirus eingedeckt.

Von MAZonline