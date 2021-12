Potsdam

Der Einzelhandel in Brandenburg und Berlin hat in der Zeit bis zum dritten Advent deutliche Einbrüche im Geschäft zu verkraften. „Über alle Branchen hinweg sind 20 bis 30 Prozent weniger Kunden in den Läden – es ist ganz schlimm, das Weihnachtsgeschäft ist total eingebrochen, in einzelnen Branchen wie dem Spielwarenhandel kamen 50 bis 60 Prozent weniger Kunden“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen auf MAZ-Anfrage.

„Die sehr unbequemen Kontrollen führen zu Stauungen und schlechter Laune“, so Busch-Petersen. Die Rechnung der Politik sei nicht aufgegangen, wonach sich in leereren Geschäften die Kunden länger aufhalten und folglich mehr kaufen würden. „2G schnürt uns die Luft ab“, sagt der Handelsverbands-Chef. „Der Bummel in der Stadt findet nicht statt:“

Kontrollen wie auf Festivals

Um in der verbleibenden Zeit vor Weihnachten den Händlern etwas Linderung zu verschaffen, hat der Handelsverband laut Busch-Petersen mit den Landesregierungen in Brandenburg und Berlin die Möglichkeit vereinbart, die Einzelkontrollen des Impfstatus’ und der Personenidentität durch eine pauschale Zugangserlaubnis zu ersetzen – etwa in Einkaufszentren oder für Einkaufsstraßen. Vom Potsdamer Wirtschaftsministerium sei am Freitag grünes Licht gegeben worden.

Die Kontrollen sollen ähnlich gehandhabt werden wie bei Festivals: Einmal kontrolliert, erhalten Kunden ein Bändchen ums Handgelenk oder einen Stempel auf die Hand. Damit weisen sie sich dann in anderen Geschäften aus und müssen nicht jedes Mal Impfnachweis und Personalausweis herauskramen. „Es muss eine gewissen Sicherheit geben, die Bändchen zerstören sich beim Entfernen selbst oder man nimmt jeden Tag einen anderen Stempel“, sagt Busch-Petersen. In Berlin haben einzelne Zentren schon am dritten Adventswochenende von der Regelung Gebrauch gemacht. Brandenburgs Händler könnten nun ab sofort ähnliche Absprachen untereinander treffen, sagt Busch-Petersen.

Handel meldet miserable Ergebnisse

Handelsmanager aus der Region melden schlechte Zahlen. Matthias Borutta, Manager des A10-Centers in Wildau (Dahme-Spreewald) berichtet, dass die Frequenzzähler der Anlage mit um die 200 größeren und kleineren Geschäfte derzeit etwa nur 70 Prozent des üblichen Kundenaufkommens zählten. Abgesehen von den Lebensmittelgeschäften, dem Augenoptiker und der Drogerie gilt in allen Läden des A10-Centers die 2G-Regel. Das beeinträchtige die Kundschaft, so Borutta. „30 Prozent Rückgang ist nicht wenig“, sagt Borutta. In das diesjährige Weihnachtsgeschäft hätten die noch vom vergangenen Jahr gebeutelten Geschäftsleute „viel Hoffnung reingelegt“. Besonders nach den Öffnungen im Frühjahr habe es so ausgesehen, als würde sich die Lage des Einzelhandels endlich entspannen. „Jetzt aber wurde es wieder schnell schwierig.“

Als „verhalten“ beschreibt auch der Manager des Potsdamer Stern-Center, Frank Kosterka, das Kundenaufkommen. „Verglichen mit 2019 haben wir derzeit etwa ein Viertel weniger Kunden“, sagt er. Abgehalten vom Besuch werden seiner Ansicht nach nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Leute, die sich insgesamt wegen der Pandemie Sorgen machten.

Die Kunden bummeln nicht, sie gehen gezielt in Geschäfte

Vergleiche man die Kundenfrequenz in einzelnen Geschäften mit den tatsächlich vorhandenen Bons, lasse dies auf einen recht zielgerichteten Einkauf schließen, erläutert Kosterka. Sich durch Bummeln zu bestimmten Käufen inspirieren zu lassen, sei unter Pandemiebedingungen offenbar nicht angezeigt. „Die meisten Kunden wissen, was sie wollen.“ Dadurch blieben natürlich einzelne Spontankäufe aus.

Auch die im Center vertretene Textilbranche leidet laut Kosterka. „Bestimmte Anlässe gibt es derzeit nicht: keine Weihnachtsfeiern, keine Hochzeiten oder Ähnliches.“ Das sei spürbar. Wenn dann noch eine durch Quarantäne weiter ausgedünnte Personaldecke die Beratung und den Service einschränke, sei das insgesamt für das Geschäft nicht günstig.

Von Ulrich Wangemann und Rüdiger Braun