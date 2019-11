Polizisten in Uniform knien vor einem Graffiti mit der Aufschrift „Stoppt Ende Gelände!“: Vor den Klimaprotesten in der Lausitz taucht dieses Foto in den sozialen Netzwerken auf. Die Brandenburger Polizei zieht Konsequenzen. Ein möglicher rechtsextremer Hintergrund wird geprüft.