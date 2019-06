Potsdam

Brandenburg ist ein Land des Mittelstands. Fast alle Betriebe im Land sind kleine und mittlere Unternehmen, die meist vom Inhaber selbst geführt werden. Jugendliche auf Lehrstellensuche landen daher hierzulande auch nur selten bei Großkonzernen. Das muss kein Nachteil sein, betont Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam. Wüst leitet selbst einen Metallbaubetrieb in Pritzwalk (Prignitz) mit derzeit acht Beschäftigten und einem Azubi.

Krisenfest und viele Möglichkeiten

Wüst kann gleich eine ganze Reihe von Punkten nennen, die für eine Ausbildung in einem mittelständischen Unternehmen sprechen. Der wichtigste: Am Ende winkt meist ein weitgehend krisenfester Arbeitsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. „Kleine und mittlere Unternehmen bilden für den eigenen Bedarf aus“, betont er. Deshalb übernehmen sie ihre Lehrlinge auch in aller Regel – und behalten sie auf Dauer. „Zu 90 Prozent bleiben die Leute für ihr Berufsleben“, berichtet der Metallbaumeister aus der Erfahrung im eigenen Betrieb.

Das bedeutet aber nicht etwa, dass es keine Veränderungen im Job gibt. Je kleiner der Betrieb, desto vielfältiger sind mitunter die Aufgaben. Die Metallbaufirma Wüst produziert handwerklich Tore, Geländer oder Treppen aus Metall und installiert sie vor Ort. Die Monteure haben auf der Baustelle immer direkten Kundenkontakt. Sie müssen in der Lage sein, selbstständig Probleme zu lösen. Und sie haben eine wachsende Zahl von Aufgaben. „Zäune und Tore sind per Fernbedienung steuerbar und oft in ein Smart-Home-System eingebunden“, erklärt der Handwerksmeister ein Beispiel. Die Steuerung erfolgt dann meist über ein sogenanntes KNX-System, das die Datenleitung bei der Gebäudeautomation übernimmt. Entsprechende Kurse gibt es bei der Handwerkskammer Potsdam, im Betrieb werden sie auch in internen Schulungen weitergegeben.

Chance auf Meisterausbildung

Solche Weiterbildungen sind anspruchsvoll, aber sie garantieren, dass die Beschäftigten auf der Höhe der Zeit blieben. Im Handwerk gibt es einen weiteren Anreiz: Jeder Geselle hat die Chance, die Meisterausbildung zu machen. „Die Zeiten waren noch nie so günstig, sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten“, sagt Robert Wüst. Vor allem gebe es sehr viele Firmenchefs, die ins Rentenalter vorrückten und händeringend nach einem Nachfolger suchten. Aber nicht nur im Handwerk, auch in anderen Betrieben des Mittelstands sind die Wege kurz zur Chefetage. Das gelte auch noch in Betrieben mit 100 oder 200 Beschäftigten, bekräftigt Wüst.

In Regionen wie der Prignitz sind Mittelständler ohnehin oft die einzigen Betriebe vor Ort. Wer bleiben will, kommt an den kleinen und mittleren Betrieben nicht vorbei. Häufig bieten sie zudem ein familiäres Umfeld. „Man kennt sich und hilft sich“, sagt Robert Wüst. So lassen sich die Anforderungen von Familie und Beruf oft besser vereinbaren. Und ohne die Einbindung in die örtlichen Netzwerke geht es auch für die Betriebe nicht. Über Schulen oder Sportvereine etwa kennt man sich und gewinnt so auch den Nachwuchs. Erster Schritt ist dann oft ein Praktikum, bevor ein junger Mensch sich für einen Ausbildungsplatz interessiert.

Verbunden mit ihrer Umgebung sind besonders Handwerker auch durch die Produkte ihrer Arbeit. „Mich macht es immer stolz, wenn ich mit den Kindern übers Land fahre und ihnen im Vorbeifahren zeigen kann: Das habe ich gebaut“, erzählt Metallbaumeister Wüst.

Mittelstand dominiert bei Ausbildung Großkonzerne erhalten oft noch immer weitaus mehr Bewerbungen, als sie berücksichtigen können. Aber von den bundesweit rund 1,3 Millionen Auszubildenden lernen 90 Prozent ihren Beruf in einem mittelständischen Betrieb. Das ergab eine Auswertung der KfW-Bankengruppe. Allerdings bilden nur 470000 von den insgesamt 3,71 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen aus, so Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW-Bankengruppe. Im Durchschnitt kommen in Klein- und Mittelbetrieben 5,7 Lehrlinge auf 100 Beschäftigte, so Angaben der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) aus dem vergangenen Jahr. In Großbetrieben ab 500 Beschäftigten liegt die Quote bei nur 4,3 Prozent.

Von Ulrich Nettelstroth