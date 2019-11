Handy-Video: Prügelszene zwischen Polizei und Flüchtling

Potsdam

Ein Handyvideo von Polizisten, die am Montag in einer Auszahlungsstelle für Sozialleistungen in Diedersdorf ( Märkisch-Oderland) einen Mann aus Kamerun gewaltsam ruhig stellen wollen, schlägt Wellen. Sozial-Staatssekretär Andreas Büttner (Linke) kündigte an, seine Partei werde den Vorfall vor den Innenausschuss des Landtages bringen. „Das Innenministerium wird dazu antworten müssen“; sagte Büttner. Seine Parteikollegin Anke Domscheit-Berg zeigte sich via Twitter „entsetzt“. Auf einem im Netz kursierenden Handyvideo sei „keine Aggression des Mannes erkennbar“, so die Linken-Bundestagsabgeordnete.

Schläge und Gerangel

Der Film zeigt über 2:20 Minuten, wie der 28 Jahre alte Asylbewerber in dem Schalterraum offenbar im Gespräch mit drei Polizisten ist. Ein Beamter versucht plötzlich, den Mann am Kopf zu packen und zu Boden zu ziehen. Das misslingt, weil der Kameruner sich wehrt, sich festhält und mit den Beamten ringt. Weitere Polizisten eilen in den Raum und versuchen vergeblich, den Mann zu überwältigen. Man sieht, wie mindestens ein Beamter mit der Faust mehrfach auf den Afrikaner einschlägt, nachdem dieser sich aus dem Griff der Polizisten befreit hat und eine Art Fausthaken andeutet.

Umstehende filmen den Vorfall, man hört, wie ein Mann droht, er werde das Handy herunter schlagen. Eine Frau kreischt und weint.

Polizei : Kameruner „stellte sich bewusstlos“

Die Polizei stellt den Zwischenfall so da: In der Ausländerbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland habe der Mann Sozialleistungen abgeholt - die seien aber geringer ausgefallen als von ihm erwartet. Daraufhin sei er in dem Auszahlungsraum geblieben und habe sich auch vom Sicherheitsdienst nicht hinaus bringen lassen. Deshalb habe die Behörde die Polizei gerufen. Der Asylbewerber habe um sich getreten und geschlagen, dabei sei ein Security-Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Schließlich habe der Mann sich „bewusstlos gestellt“ und sei per Rettungswagen und in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gefahren worden. Gegen ihn sei Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ergangen.

Domscheit-Berg : Schilderung der Polizei passt nicht zum Video

Linken-Bundestagsabgeordnete Domscheit-Berg findet, die Darstellung in der Pressemitteilung der Polizei passe „null zum im Video dokumentierten Ablauf“. Auf Twitter hagelt es kritische Reaktionen, in denen von Polizeigewalt die Rede ist.

Der Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, erwidert, seine Kollegen hätten sich an Recht und Gesetz gehalten. Der Asylbewerber habe trotz eines ausgesprochenen Hausverbots das Sozialamt nicht verlassen. Die Polizisten hätten ihm auf Deutsch und Englisch Zwangsmaßnahmen angedroht – ohne Wirkung. Im Gerangel habe der Mann um sich getreten, geschlagen und gebissen, so Herbst. Im Übrigen sei der Asylbewerber unverletzt geblieben, zwei Polizisten und zwei Security-Leute seien leicht verletzt worden.

Der 28-Jährige ist laut Polizei bislang nicht auffällig gewesen. Allerdings sei es in dem Sozialamt Diedersdorf in den vergangenen Monaten wiederholt zu verbalen Aggressionen und Polizeieinsätzen gekommen – deshalb seien so viele Polizisten zugegen gewesen.

Asylbewerber müssen Geld persönlich abholen

In dem Video ist die Stimme eines anderen aufgebrachten Mannes zu hören. Dieser erläutert auf Englisch, der 28-Jährige habe seine Sozialleistungen zunächst nicht abholen können, weil er für drei Tage krank geworden sei. Nun habe er die ihm zustehende Auszahlung nachträglich abholen wollen und eine Erklärung verlangt. Denn offenbar war die Leistung gekürzt worden.

Laut Landrat Gernot Schmidt ( SPD) aus Märkisch-Oderland habe der Mann aus Kamerun für sein Nichterscheinen beim Sozialamt keine Erklärung vorlegen können. Deshalb sei ihm die Leistung nicht ausgezahlt worden. Der Landkreis Märkisch-Oderland tätigt keine Kontoüberweisungen an ausreisepflichtige Flüchtlinge – diese müssen persönlich erscheinen, um einen Scheck abzuholen. „Wer sich nicht meldet, kriegt keine Leistung“, so Schmidt. Der Kreis hat diese Praxis eingeführt, um eine bessere Kontrolle über die Leistungsempfänger zu haben. Der Kameruner sei ausreisepflichtig, sagte Schmidt. Das Video sei „aus dem Zusammenhang gerissen“, so Schmidt.

Der Verein Opferperspektive hat Kontakt zu dem Flüchtling aus Kamerun aufgenommen. Bei der Polizei liegt eine – nicht vom Betroffenen selbst gestellte – Anzeige wegen Gewaltanwendung seitens der Polizei vor. Nun untersucht das Landeskriminalamt den Fall.

Von Ulrich Wangemann