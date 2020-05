Wie Rechtspopulisten die Corona-Krise für sich nutzen

Potsdam

Die Regierung lockert zwar peu à peu die Kontaktbeschränkungen. Doch je länger der Corona-Lockdown andauert, desto lauter werden die Kritiker der Eindämmung. In Brandenburg organisiert sich die Szene der Corona-Rebellen am auffälligsten in Cottbus. Dort bündelt der Chef des fremdenfeindlichen Bündnisses „Zukunft Heimat“, Hans-Christoph Berndt, die Aktivitäten.

Der AfD-Abgeordnete war am vergangenen Dienstag Hauptredner auf einer Demonstration unter dem Titel „Covid-1984“ in der Cottbuser Innenstadt – eine Anspielung auf den Roman „1984“ von George Orwell, eine Dystopie über einen totalitären Überwachungsstaat.

Todesfälle in Frage gestellt

Die Warnungen des Robert-Koch-Institut hält der gelernte Labormediziner Berndt für ein Disziplinierungsinstrument mit dem „Ziel, uns an die neue Normalität des Überwachungsstaats zu gewöhnen“. Der würde „im Schatten der Corona-Krise still und heimlich“ Projekte durchsetzen wie „die bösartige Verschärfung des Bußgeldkatalogs für Autofahrer“.

Covid-19 sei „kein medizinisches Problem, sondern ein politisches“. Er stellt die Frage: „Ist überhaupt jemand an Corona gestorben?“ Nach offiziellen Zahlen von Gesundheitsämtern und Forschungseinrichtungen sind aktuell rund 3100 Brandenburger an Covid-19 erkrankt und 156 an oder in Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Der Lagebericht des Landes-Krisenstabs hält zu der Cottbuser Demonstration, zu der zunächst 50 Teilnehmer kamen, fest: „Abseits des Versammlungsortes hielten sich ca. 150 Personen, unter anderem aus der örtlichen rechtsgerichteten Szene und dem Fußballfan-Klientel in größeren und kleineren Gruppen, auf.“

Hans-Christoph Berndt (AfD) während einer Sondersitzung des Landtages. Quelle: dpa

Die Veranstaltung wurde immer wieder von „Volksverräter!“-Rufen unterbrochen. Ein Gastredner aus Dresden sprach drohende Worte: „Merkt euch die Namen dieser Unterdrücker (…) dieser Zerstörer unserer Werte und vergebt ihnen nicht!“

Jeden Dienstag wollen die Cottbuser jetzt demonstrieren. Nach seiner Cottbuser Kampagne gegen Flüchtlinge war Berndt kürzlich auch als Tesla-Kritiker in Grünheide ( Oder-Spree) aufgetreten, wo der Automobilhersteller eine Fabrik errichtet.

Zur „Hygiene-Demo“ vor der Volksbühne in Berlin-Mitte kamen am vergangenen Dienstag auch AfD-Politiker aus Brandenburg. Der Landtagsabgeordnete und Bundespolizist Wilko Möller aus Frankfurt (Oder) etwa zeigte sich auf der Versammlung, die Skeptiker, Radikale von links bis rechts sowie Spinner aller möglichen Schattierungen anzieht. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Günther nahm an der Berliner Demo teil.

Teilnehmer der „Hygiene-Demo“ am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Quelle: Imago

„Ostalgischer Frühling“ in Bad Saarow

Unmut über die Kontaktbeschränkungen äußern mittlerweile auch Demonstranten in Bad Saarow ( Oder-Spree. Dort veranstaltete der Betreiber eines Hotels am Bahnhof an den vergangenen Wochenenden jeweils einen „ostalgischen Frühling“, in dessen Verlauf er Grundgesetzausgaben an Gäste verteilte, die bei seinem Außer-Haus-Verkauf Currywurst, Molle und Ähnliches orderten.

Auf Youtube gibt es ein Video zu der Aktion, in dem die deutsche Verfassung als „Mund-tot-Gesetz“ karikiert wird. „Die Welt dreht durch“, heißt es da. Nach Angaben der Märkischen Oderzeitung (MOZ) war der NPD-Kreistagsabgeordnete Klaus Beier unter den Anwesenden und verteilte Zettel. Ein Mann hatte laut MOZ eine Tafel dabei mit der Aufschrift: „Sollte sich Corona als Lüge erweisen, fordere ich öffentlich die Todesstrafe für alle Initiatoren, Helfer und Helfershelfer.“

Der für Ordnungsfragen zuständige Beigeordnete des Landkreises, Sascha Gehm, berichtet gegenüber der MOZ: „Die Stimmung war relativ entspannt. Ein bisschen Gejohle gab es, als die Polizei die Bierkästen beschlagnahmt hat.“ Die Polizei hatte die Teilnehmer per Megaphon ermahnt, Abstand zu halten. Sonst werde sie die Verstöße ahnden. Es waren schätzungsweise 150 Menschen gekommen – mehr als erlaubt. An diesem Wochenende wollen die Bad Saarower Protestierer wieder auf die Straße gehen.

In Neuruppin filmte der ehemalige AfD-Kreisverbands-Sprecher von Ostprignitz Ruppin, Klaus Baumdick, „undercover“ die Covid-Notaufnahme des dortigen Klinikums – um mit Eindrücken aus der weitgehend leeren Station zu belegen, dass alles gar nicht so schlimm sei mit dem Virus. Die Klinik erteilte dem Kommunalpolitiker Hausverbot und erklärte, die Bilder seien vor Inbetriebnahme der Corona-Abteilung entstanden.

Protest wird für Ideologien instrumentalisiert

„Die Corona-Situation verlangt den Menschen sehr viel ab“, sagt Markus Klein, Rechtsextremismus-Experte und Geschäftsführer des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung Demos. Grund- und Freiheitsrechte seien enorm beschnitten worden. Diese einzufordern sei „durchaus ein legitimes Interesse“, sagt Klein. Zudem seien für die Gastronomie Lockerungen „zum Teil eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens“.

Es sei aber auffällig, dass „bestimmte Akteure an verschiedenen Orten in Brandenburg teils berechtigten Protest instrumentalisieren, um diese für ihre eigene Ideologien zu nutzen oder ihre Verschwörungstheorien zu verbreiten“, so der Radikalismus-Experte. „Für Initiativen ist der Schutz vor Vereinnahmung eine große Herausforderung.“

