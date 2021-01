Potsdam

Die Brandenburger müssen sich weiter auf drastische Einschnitte im öffentlichen und privaten Leben einstellen – mindestens bis 31. Januar. Solange wurde der harte Lockdown verlängert, der zunächst bis zum 10. Januar dauern sollte.

Die Details will das Kabinett am Mittwoch beschließen und verkünden. Wie die Staatskanzlei am Dienstag Abend mitteilte, sollen einzelne Maßnahmen sogar noch „verschärft“ werden. Es soll eine neue Eindämmungsverordung beschlossen werden. Details wurden nicht genannt.

Anzeige

Grundlage sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde der 16 Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel, die sich am Dienstag per Videoschalte verständigten.

Als sicher gilt, dass Geschäfte, Läden, Restaurants, Hotels und Frisöre in Brandenburg weiter geschlossen bleiben, ebenso wie Schulen.

Kontakte und Bewegungsfreiheit sollen weiter reduziert werden

Die Kontakte der Menschen sollen weiter reduziert und „auf ein absolutes Minimum“ beschränkt werden, wie Kanzlerin Merkel betonte. Es ist damit zu rechnen, dass Brandenburg die Bund-Länder-Regelung übernimmt. Danach sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

Auf Menschen in Landkreisen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen kommt eine drastische Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund vorliegt.

Die Schulen bleiben weiter geschlossen

In den Schulen wird der Präsenzunterricht weiter ausgesetzt. Es gibt nur noch Unterricht zuhause für alle Schulen. Darauf hatte das Bildungsministerium schon vor der Bund-Länder-Runde verwiesen. Ministerin legte einen Vier-Stufen-Plan vor, der aber keine zeitlichen Angaben enthält.

Ausnahme sind die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 an allen Schulen, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, Oberstufenzentren (OSZ) sowie Schulen des Zweiten Bildungswegs. Die Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ bleiben geöffnet, hier entscheiden die Eltern über den Schulbesuch.

Es soll eine Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 4 geben, deren beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Für Kinder, deren Eltern in medizinisch und pflegerischen Berufen tätig sind, gibt es eine Notbetreuung bis Jahrgangsstufe 6, auch wenn nur ein Elternteil in diesem Beruf arbeitet.

Kitas bleiben vorerst geöffnet – aber wie lange?

Die Kitas und Krippen sind vorerst geöffnet. Ob das rot-schwarz-grüne Kabinett dabei bleibt, ist unklar. Ebenso, ob die Hortbetreuung untersagt bleibt. Bisher ist an Horten für die Klassen eins bis vier eine Notbetreuung organisiert. Diese richtet sich an Eltern in systemrelevanten Berufen.

Lesen Sie dazu auch: Diesen Vier-Stufen-Plan für Schulen und Sonderschulen in Brandenburg plant die Bildungsministerin

Einzelhandel bleibt geschlossen

Geschäfte bleiben geschlossen – bis auf Läden für den täglichen Bedarf. Dazu gehören bislang Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Postfilialen, Reinigungen, Buchhandlungen, Zeitungskioske, Weihnachtsbaumverkauf, Tankstellen, sowie Kfz- und Fahrradwerkstätten.

Alkoholverbot und Ausgangssperre

Es gibt in der Öffentlichkeit ein landesweites Alkoholverbot.

Die Ausgangsbeschränkungen tagsüber (5 bis 22 Uhr) bedeuten derzeit: Das Haus verlassen darf, wer einen triftigen Grund hat. Das sind zum Beispiel Arztbesuche, Lebensmitteleinkauf, der Weg zur Arbeit, Schule oder Kita, der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnern, die Begleitung Sterbender, des weiteren Sport oder Bewegung an der frischen Luft (alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands).

Zwischen 22 und 5 Uhr braucht es dann "besonders triftige Gründe". Joggen, Spazieren oder das Treffen mit Freunden sind dann nicht erlaubt. Gassigehen mit dem Hund ist rund um die Uhr erlaubt.

Auf Reisen soll verzichtet werden

Das Kabinett hatte im Dezember von „nicht zwingend erforderlichen“ Reisen abgeraten. Hotels und Pensionen dürfen keine Gäste zu touristischen Zwecken aufnehmen. Dazu zählen „ausdrücklich auch Personen, die aufgrund von Verwandtenbesuchen nach Brandenburg reisen“. An dieser Regelung dürfte festgehalten werden.

Friseursalons bleiben zu

Neben Friseursalons sollen auch Anbieter von körpernahen Dienstleistungen, wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios weiter geschlossen bleiben. Von Schließungen betroffen sind weiterhin auch Baumärkte (ausgenommen sind Handwerker mit Gewerbeschein). Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich, wie Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege.

Einkaufen in Polen bleibt erschwert

Nach einem Grenzübertritt aus „nicht triftigen Gründen“ in ein ausländisches Risikogebiet (konkret: Polen) müssen sich die Brandenburger für zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Das steht in der neuen Quarantäneverordnung des Landes. Dies gilt zum Beispiel für das Einkaufen oder Tanken im Nachbarland. Berufspendler oder Schüler, die zum Arbeiten oder Unterricht über die Grenze müssen, dürfen das nach wie vor tun.

Keine Versammlungen

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt sind Demonstrationen grundsätzlich verboten. Daran dürfte weiter festgehalten werden.

Von Igor Göldner