Wofür steht die künftige Chefin des DDR-Museums im „Minsk“?

Eine E-Mail brachte die Kulturnachricht des Tages: „ Paola Malavassi wird Gründungsdirektorin des Museums , Minsk‘, dem neuen Ausstellungshaus für Kunst der DDR und zeitgenössische Kunst in Potsdam“, so der erste Satz. Eine angehängte Schwarz-weiß-Aufnahme zeigt eine junge, dunkelhaarige, schwarz gekleidete Brillenträgerin mit knöchelhohen Stiefeln, die lässig im Rohbau des ehemaligen Terrassenrestaurants posiert.

Ab August soll sie den Bau im Auftrag der Hasso Plattner Foundation in einen Besuchermagneten verwandeln. Die DDR-Ruine auf halber Höhe des Brauhausbergs stand unmittelbar vor dem Abriss, bevor Plattners Stiftung sie übernahm.

Die ehemalige Gaststätte „Minsk“. Quelle: MAZ

Die Frau mit dem italienischen Namen ist 1978 geboren und hat in Heidelberg Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Wie wird sie diese delikate Aufgabe anpacken? Was war ihre erste Berührung mit DDR-Kunst? Weiß sie, welch ideologisch vermintes Gelände sie betritt? Welche konformistischen und nonkonformistischen Künstler aus der DDR schätzt sie?

Für ein direktes Gespräch war die neue Direktorin gestern nicht zu erreichen. Wofür steht Paola Malavassi? Seit 2016 leitet sie die Berliner Dependance der Julia Stoschek Collection. Sie bemühte sich also über vier Jahre um die öffentliche Präsentation einer privaten Kunstsammlung. Die fast gleichaltrige Julia Stoschek verfügt über die wohl bedeutendste Medienkunst-Sammlung der Welt. Die Milliardärstochter hat einen vier Jahre alten Sohn mit Springer-CEO Mathias Döpfner und war auch schon mit dem berühmten Fotografen Andreas Gursky liiert.

Von Julia Stoschek zu Stefanie Plattner

Ihre Ausstellungsmacherin Paola Malavassi wechselt nun zu einer anderen Arbeitgeberin: Stefanie Platter. Sie ist die Tochter von Hasso Plattner, der 2017 in Potsdam das glanzvolle Museum Barberini errichten ließ. Ab 4. September wird dort seine umfangreiche Impressionismus-Sammlung als Dauerausstellung zu sehen sein. Das Minsk findet sich nur wenige Schritte entfernt auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs. Stefanie Platter wird künftig die Geschicke des , Minsk’ und des zweiten Sammel-Schwerpunkts ihres Vater bestimmen und zwar unabhängig vom Museum Barberini, aber ebenfalls unter dem Dach der Hasso Plattner Foundation.

„Wir freuen uns, mit Paola Malavassi eine kompetente Kuratorin mit Gründungserfahrung für das Museum , Minsk‘ gewonnen zu haben“, so Stefanie Plattner, die übrigens auch schon mit dramatischen Afrika-Fotos als Künstlerin auf sich aufmerksam machte. „Wir sind uns sicher, dass es Paola Malavassi gelingen wird, dieses erinnerungsträchtige Bauwerk, für dessen Erhalt viele Potsdamer gekämpft haben, zu einem Ort von besonderer, auch internationaler Bedeutung zu machen“, heißt es in der Stiftungs-Mitteilung.

Erfahrung mit DDR-Baukunst

Malavassi hat Erfahrung mit heruntergekommenen Immobilien aus der Ära des Sozialismus. Als Ausstellungsmacherin bespielte sie einen Beton-Glas-Quader in der zugigen Leipziger Straße in Berlin-Mitte. Vor wenigen Wochen wurde die Schau im ehemaligen tschechischen Kulturzentrum zum Thema in den Medien. Wegen Mieterhöhung kündigte die Zentrale in Düsseldorf einen Rückzug aus Berlin an. Verlässt Malavassi ein sinkendes Schiff?

Medienkunst und DDR-Malerei

Dass sie ein gutes Händchen bewiesen hat, bezeugt Fachjournalistin Barbara Wiegand: „Bei Julia Stoschek waren das sehr experimentelle Inszenierungen. Man musste in den verdunkelten Räumen seine Orientierung suchen, konnte auch entdecken. Das waren gesetzte konzeptuelle Themen mit ausgewählten Kuratoren in diesen aufwendig umgebauten Räumen inmitten von Plattenbauten“, so ihr Resümee.

Doch nichts könnte weiter auseinander liegen als Medienkunst und DDR-Malerei. Zwar reichen die Anfänge der Videokunst in die 1960er Jahre zurück. Aber es gab sie nur im Westen. In der DDR entwickelt sich in den 1980er Jahren in der Gegenkultur eine Super-8-Szene. Für diese Generation steht der heute 57-jährige Via Lewandowsky, der nicht nur damals als „Autoperforationsartist“ von sich reden machte, sondern auch nach der Wende mit skulpturalen, akustischen und virtuellen Installationen einer der international erfolgreichsten Künstler mit Ost-Biografie wurde.

Was sagt einer wie er dazu, dass mit Paola Malavassi eine junge, im Westen sozialisierte Kunsthistorikerin aufgeboten wird, um die Kunst aus der DDR wachzuhalten?

Jemand von außen

„Ich hätte diese Aufgabe auch jemandem wie Christoph Tannert gegönnt“, antwortet Lewandosky. Der heute 65-jährige Kunstkritiker und gebürtige Leipziger hat erst kürzlich die grandiose Ausstellung „Point of No Return. Metaphern des Umbruchs “ im Leipziger Museum der Bildende Künste mitkuratiert. Doch im Abgleich mit Malavassi wird Tannert heute als „alter weißer Mann“ wahrgenommen. Als künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Bethanien in Berlin-Kreuzberg kennt er sich allerdings auch bestens in der Gegenwartskunst aus.

Lewandowsky fällt sich bald aber selbst ins Wort: „Das kann auch sehr erfrischend sein, wenn jemand von außen kommt und Kompetenz und Neugierde und wissenschaftlichen Anspruch mitbringt.“ Er rät allerdings der jungen Gründungsdirektorin, nicht unter den Teppich zu kehren, was in der DDR passiert sei. „Das wiegt schwer und man muss sich weiterhin darum kümmern, wie belastet der eine oder andere Künstler war“, so Lewandowsky. „Es geht um mehr als um Bilder.“

Zum Schluss lässt er noch blicken, dass er mit einer Frau aus Bayern verheiratet ist, die heute als Wissenschaftlerin über das Alltagsleben im Spreewald forscht. Bei ihren Recherchen erlebe sie nicht selten „einen innerdeutschen Rassismus, der nicht erträglich ist“.

DDR-Kunst im Barberini

Die Stiftung von Hasso Plattner hat bereits 2018 im Museum Barberini mit der Ausstellung „Künstler aus der DDR“ bewiesen, wie sich offiziell erwünschte wie auch unerwünschte und unterdrückte Kunst parallel zeigen lässt, ohne die wunden Punkte zu verschweigen.

Frau Malavassi muss sich offenbar noch einarbeiten. Eine erste Pressekonferenz soll erst im Herbst stattfinden. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) ist sich aber heute schon sicher: „Mit dem Ausstellungshaus für Kunst aus der DDR und zeitgenössischer Kunst aus Potsdam im Minsk sowie mit der Persönlichkeit von Frau Malavassi wird die Kulturlandschaft in der Landeshauptstadt bereichert“, meint er. „Mit Ausstellungen der Gründungsdirektorin können wir uns auf ein exzellentes Kulturerlebnis freuen“, so Schubert. Und auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) ist optimistisch: „Ich freue mich, dass mit Paola Malavassi eine ausgewiesene Expertin für zeitgenössische Kunst und moderne Architektur das Museum , Minsk’ als Gründungsdirektorin übernimmt. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihren internationalen und interdisziplinären Erfahrungen den Ort zum Leuchten bringen und zu einem Ort der Begegnungen machen wird.“

