Die Kritik am Kurs der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) reißt nicht ab. In einem ungewöhnlichen Schritt veröffentlichten die beiden Hauptpersonalräte im Bildungsbereich am Dienstag eine gemeinsame Erklärung ,die Ernst als Krisenmanagerin ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Die Personalvertretungen fordern einen Kurswechsel und einen anderen Führungsstil. Den Rücktritt der Ministerin fordern der Hauptpersonalrat für Lehrkräfte und jener für den Verwaltungsbereich zwar nicht, sie äußern für solche Forderungen aber Verständnis.

Die Vorsitzenden der Hauptpersonalräte, Frank Kramer und Torsten Baensch, werfen Ernst „kurzfristige, teilweise widersprüchliche Entscheidungen“ vor, welche die Gesundheit der Beschäftigten belasteten und eine „resignative Haltung vieler Kolleginnen und Kollegen“ zur Folge hätten.

Kein vorausschauendes Krisenmanagement

„Gerade die Beschäftigten in den Schulämtern erleben in ihrem Arbeitsalltag in sehr negativen Rückmeldungen aus den Schulen und von den Eltern den Unmut und das Unverständnis über diese Handlungsweise“, heißt es in der Erklärung. In den vergangenen Tagen sei das Geschehen weiter eskaliert. „Ein vorausschauendes Krisenmanagement ... ist nicht zu erkennen.“

Die Personalvertretungen kritisieren, dass sie von wichtigen Entscheidungen wiederholt aus der Presse erfahren hätten, bevor die Betroffenen informiert worden seien. Auch seien die Voraussetzungen von Entscheidungen nicht geprüft oder geschaffen worden. So zuletzt bei der Entscheidung vom Sonntagnachmittag, als Ernst die Präsenzpflicht der Schulen ab dieser Woche aussetzte – wegen fehlender Schnelltests.

Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen müssen nun kurzfristig den Alltag so organisieren, dass sie die Schüler in den Klassenzimmern ebenso erreichen wie jene, die zu Hause bleiben. Dieses „Nebeneinander von Präsenzunterricht und Distanzunterricht“ sei durch die Lehrkräfte nicht zu bewältigen.

Personalräte fordern Testpflicht und Impfangebote für alle Lehrer

Die Hauptpersonalräte fordern von Ernst „umgehende Entscheidungen“, die das „Vertrauen in die Arbeit des MBJS (Bildungsministerium) wieder herstellen“. Konkret fordern sie einen anderen Führungsstil, der von „Umsicht und Entschiedenheit geprägt ist“ sowie eine konsequente Umsetzung der Arbeitsschutzregeln.

Der Präsenzunterricht müsse bis zu den Osterferien ausgesetzt werden, „da weder Impfungen vollständig erfolgt sind noch ausreichend Tests zur Verfügung stehen“, heißt es weiter. Ernst müsse bis zum Ende der Ferien eine „verantwortbare Öffnung der Schulen sicherstellen, die von den Beschäftigten mitgetragen werde. Dazu gehöre eine Testpflicht an den Schulen und ein Impfangebot für alle Lehrer.

Ernst weist Kritik zurück

Lehrerverbände, darunter der Pädagogenverband, hatten am Montag Ernst zum Rücktritt aufgefordert. Ihr Krisenmanagement sei „katastrophal“, hieß es etwa. Die Lehrergewerkschaft GEW fordert ebenfalls eine Testpflicht an den Schulen, was Ernst bisher ablehnt.

Die Ministerin selbst wies am Dienstag die Kritik an ihrem Kurs zurück. Die plötzliche Aufhebung der Präsenzpflicht erklärte sie mit der Notbremsen-Regelung. Drei Tage lang lag die Inzidenz in Brandenburg über 100, „wir hatten uns bundesweit darauf verständigt, dass wir dann über eine Notbremse nachdenken“, erklärte sie im Radio.

