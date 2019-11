Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Schwere Vorwürfe gegen Heim in Werder

Eine Tochter klagt an: Im Seniorenpflegeheim „Haus am Zernsee“ in Werder soll eine Frau vernachlässigt worden sein. Nun kämpft die Einrichtung um ihren Ruf.

Die Spur des Asphalt-Kartells

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen illegaler Preisabsprachen im Straßenbau. Betroffen sind elf Bundesländer – eine Spur führt in das Amt Beetzsee.

Der aufregendste Einsatz seines Lebens

Matthias Bonk und seine Frau aus Löwenberg sind beide bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Mitten beim Löschen eines Waldbrandes sagte sie ihm, dass er Vater wird.

Das steht in den Hohenzollern-Gutachten

Standen die Hohenzollern den Nationalsozialisten nahe? Dazu gibt es vier historische Gutachten, die TV-Moderator Jan Böhmermann veröffenticht hat. Die MAZ hat die rund 300 Seiten gelesen – und die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Was folgte nach der Zwangsräumung?

Vor einigen Wochen musste eine kranke 71-Jährige aus Brandenburg/Havel ihre Wohnung verlassen. Was wurde aus ihr? MAZ hat nachgefragt.

