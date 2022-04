Potsdam

Niemand kann sich die Zeit und die konkreten Verhältnisse aussuchen, in denen er beruflich wirkt. Kurt Winkler übernahm 2008 das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG). Nach der Sanierung des barocken Kutschpferdestalls am Neuen Markt in Potsdam ließen hier Landesregierung und Landeshauptstadt 2003 ein Landesmuseum einrichten. Manch einer träumte von Blockbuster-Ausstellungen, zu denen Berliner und Touristen in Scharen strömen. Hatte doch das Preußen-Thema noch in den 1980er Jahren auf beiden Seiten der Mauer starke geschichtspolitische Erregungen ausgelöst.

Landesschaufenster

Das HBPG konnte die geschaffene Nische aber nie sprengen. Für seine Dauer- und Sonderausstellungen ist es auf Leihgaben und Partner angewiesen. Nur 150 000 Euro Steuermittel werden jährlich in den Haushalt eingestellt, um das historische Landesschaufenster auszugestalten. Manche Jahre ließ sich der Betrag mehr als verdoppeln, weil zusätzlich Stiftungen als Förderer gewonnen werden konnten.

Mitarbeiterzahl verdreifacht

„Unser Haus ist dynamisch gewachsen“, versichert Kurt Winkler, der Anfang des Jahres das Rentenalter erreicht hat. „2008 gab es noch weniger als zehn Stellen. Heute haben wir an die 30“, sagt der Kunsthistoriker und Kurator. Damit einher ging auch ein Zuwachs an Aufgaben, denn das Museum wurde 2014 unter einer Dachgesellschaft mit der Kampagne „Kulturland Brandenburg“ fusioniert.

„Überblickspräsentation“

„Ich habe drei Kulturminister erlebt und konnte mich immer auf deren Unterstützung verlassen.“ Winklers offizielle Verabschiedung soll am Freitag erfolgen. Dann wird die neue Brandenburg-Dauerausstellung eröffnet, die unter seiner Führung über viele Jahre vorbereitet wurde. „Ich vermeide dieses Wort, denn Inhalte wie auch Wertungen sollen immer wieder aktualisierbar und auf diese Weise lebendig bleiben“, so Winkler. Er spricht von einer „Überblickspräsentation“.

Barberini ist kein Maßstab

Sie soll eine alte Schau unter dem Thema „Land und Leute“ ersetzen, die in etwa 15 Jahren eine halbe Million Besucher zählte, darunter viele Schulklassen. Es ist kein Geheimnis, dass das HBPG nie unter einem Besucheransturm litt, um es diplomatisch auszudrücken. „Mit unseren Sonderausstellungen konnten wir nur selten die 10 000er Marke knacken“ räumt Winkler ohne Umschweife ein. Trotz grandioser Exponate und spannender Konzepte wuchs bei ihm die Erkenntnis, dass Potsdam nicht über große Publikumsresonanz verfügt und Berliner Museumsgänger kaum einmal den Weg in die brandenburgische Landeshauptstatt finden. Bei den Ausstellungen über die Herrschaft der Jagiellonen im Mittelalter (2013) oder über die Reformation in Brandenburg (2018) hatte man sich zum Beispiel mehr Zuspruch erhofft. „Nur als der Mäzen Hasso Plattner 2012 erstmals seine DDR-Kunst-Sammlung öffentlich im HBPG zeigte, kamen in nur drei Wochen 12 000 Besucher“, so Winkler. Daraus habe sich aber für das HBPG nicht das Ziel ableiten lassen, „das Barberini für Landesgeschichte zu werden“.

Inspirierende Uniform

Ihm sei es darum gegangen, mutig Themen zu setzen und Position zu beziehen. „Die Relevanz hängt nicht allein von der Besucherstatistik ab“, resümiert Winkler. Auf eine Ausstellung 2016 werde er heute noch angesprochen, in der es darum ging, die Zusammenhänge zwischen Uniform, Mode und autoritärer Körperformierung herauszuarbeiten.

Fernbesuch möglich

Seine knapp 15-jährige Ära fiel in eine Zeit, in der sich die Digitalisierung in allen Lebensbereichen durchgesetzt hat. Winkler zog daraus wichtige Schlüsse. Das HBPG bereitet die Früchte seiner Museumsarbeit künftig parallel immer für das Netz auf. Wer es anschaulich mag und etwas über Brandenburgs Geschichte erfahren will, muss nicht mehr aus der Fläche nach Potsdam reisen, sondern kann sich auch nach dem Abbau einer Ausstellung noch durch entsprechende Datenbanken mit Bildern und Texten klicken.

Digitale Präsentation

Hat sich mit der Digitalisierung nicht überhaupt das Medium historischer Ausstellungen überlebt? Winkler registriert genau, wie sich die Wirklichkeitswahrnehmung verändert hat, zieht daraus aber den Schluss, dass „die Anforderung an die Welt des authentischen Erlebens größer werden“. Er bezeichnet es als große Gefahr, dass „immer mehr Menschen nur noch in Blasen mit Binnenwahrnehmungen leben“. Museen, Ausstellungen, Archive und Originale seien daher um so notwendiger. Dabei möchte er aber keinesfalls das Analoge gegen das Digitale ausspielen. Die Zukunft gehöre der Hybridformen, die sich in den Corona-Jahren durchgesetzt habe, also Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden und gestreamt werden, Guides, die auch am heimischen PC abrufbar sind. Zusätzlich würden sich sicherlich veränderte, originäre Formate der digitalen Präsentation und Kommunikation herausbilden.

Mehrdimensionale Entfaltung

Dem guten alten Museum kann er aber immer noch viel abgewinnen. Seine Begründung klingt sehr philosophisch, wenn er sagt: „Ein Ausstellungsraum ist nicht linear, sondern eine mehrdimensionale Entfaltung von Bedeutungen in einem Raum. Er gibt dem Besucher viel mehr Möglichkeiten der Selbststeuerung.“

Mehr Selbstbewusstsein!

In Potsdam wird Kurt Winkler als Pragmatiker in Erinnerung bleiben. Der gebürtige Bayer hat nie behauptet, dass ein Ausstellungsmacher mehr Geld bräuchte, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Er hat immer versucht, mit den begrenzten Mitteln effektiv zu arbeiten. Dem Land Brandenburg wünscht er künftig mehr Selbstbewusstsein. Da er persönlich in Berlin und dem Oderbruch sesshaft ist und pendelt, kann er die verschiedenen Perspektiven auf Brandenburg-Preußen gut nachvollziehen. „Brandenburg wird heute zu sehr mit ,ländlichem Raum’ gleichgesetzt. Das ist totaler Unfug. Der Metropolraum gehört sowohl zu Berlin und zu Brandenburg. Und es gibt starke Binnenunterschiede, vielfältige regionale Identitäten und historisch wie gegenwärtig eine reiche Kulturlandschaft in Brandenburg“, so Winkler.