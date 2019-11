Jollen, Yachten, Jetboards: Das sind die Trends auf der Messe „Boot & Fun“

Berlin

Inzwischen arbeitet sie wieder, die Schleuse Zaaren im Norden Brandenburgs. Nach einem Jahr Sperrung ist der direkte Wasserweg zwischen Brandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte wieder passierbar. Europas größtes zusammenhängendes Wassersportrevier hatte plötzlich eine Sackgasse. Der Frust bei Gastronomen, Bootsverleihern und Campingplatzbetreibern war groß.

Die Saison ist zwar vorbei, dennoch sei es wichtig, dass die Schleuse noch vor dem Winter freigegeben worden sei, erklärt Julia Pollok von der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN). „So können die Unternehmen ihre Boote zurückholen.“ Die WIN wirbt derzeit in Berlin auf der Messe „Boot & Fun“ um Gäste für die nächste Saison, die hoffentlich frei sein wird von Schleusensperrungen.

Hausboote beflügeln das Wachstum

Rund 200 Millionen Euro setzt die Branche in Brandenburg um. Wie viele Gäste Urlaub auf dem Wasser machen und dort inzwischen auch immer häufiger übernachten, weiß keiner. „Dazu gibt es leider keine Statistik“, sagt Julia Pollok. Der Verleih von Flößen und Hausbooten hat die Branche regelrecht beflügelt. Es sei eben ein niedrigschwelliges Angebot für Einsteiger, sagt Tourismusexpertin Pollok. „Es ist vergleichsweise günstig, familienfreundlich, und einen Bootsführerschein braucht man auch nicht.“

Anbieter wie Rollyboot in Brandenburg an der Havel oder Nautilus Hausboote in Niederlehme ( Dahme-Spreewald) buhlen um Kunden. Vier Tage ab 690 Euro – derlei Angebote sind oft lange im Voraus ausgebucht. Doch es bleibt nicht beim Charterkunden. „Es gibt Senioren, die im Alter auf ein Hausboot ziehen wollen“, sagt Andreas Hoffmann von Nautilus Hausboote.

Messe hat nach Werder expandiert

Das ist nicht immer frei von Konflikten. Bisweilen beäugen die klassischen Wassersportler mit Führerschein und Motoryacht die schwimmenden Bungalows, die träge über die Gewässer gleiten und ihnen Liegeplätze streitig machen. „Manche sehen das nicht so gerne“, sagt Catina Burchardi von „Aqua Marin – Boote und Yachten“ in Werder ( Havel). Dabei sei das Revier doch groß genug für alle.

Kunden aus ganz Europa fragen bei dem Yachthändler an, der im kommenden Jahr sein 20jähriges Jubiläum feiern wird. Viele Käufer nutzen gleich die Marina Havelauen, die Burchardi ebenfalls betreibt. „Wir haben Kunden aus München, die hier ihr Boot liegen haben, um die Wochenenden in Brandenburg zu verbringen“, sagt sie. Catina Burchardi ist fest davon überzeugt, dass die Branche in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.

Dafür spricht auch, dass die „Boot & Fun“ inzwischen auch einen Ableger hat, wo man Yachten und Jollen in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann: Im August 2020 findet die nächste Boot & Fun Inwater in Werder statt.

Von Torsten Gellner