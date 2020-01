Hausdurchsuchung bei AfD-Fraktionschef Gauland in Potsdam

Potsdam

Das Wohnhaus von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland in Potsdam wird durchsucht. Hintergrund ist der Verdacht auf Steuerhinterziehung. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Auch in Hessen ist der Politiker neben der Wohnanschrift in Potsdam gemeldet. Die Immobilie wird ebenfalls durchsucht.

Bundestag hebt Gaulands Immunität auf

Der Bundestag hat nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zuvor am Donnerstag die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Demnach soll Gauland im Zusammenhang mit einer Scheidung falsche Angaben gemacht haben.

So gab er nach RND-Informationen für die Jahre 2014 bis 2016 Frankfurt am Main als Wohnsitz an. Es besteht aber der Verdacht, dass Gauland zu dieser Zeit bereits in Potsdam wohnte. Auch für das Jahr 2017, als der 78-Jährige in den Bundestag einzog, sollen seine Angaben teilweise falsch gewesen sein.

AfD : Untersuchung reine Formsache

Die Polizei stand offenbar bereits vor dem Bundestag, als zunächst der Immunitätsausschuss und anschließend das Plenum des Bundestages die Beschlüsse fassten, die Immunität aufzuheben. Direkt im Anschluss begann die Durchsuchung.

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden. Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion sagte, das Ganze sei reine Formsache.

Kein Zusammenhang mit Spendenaffäre der AfD

Die Durchsuchung steht jedenfalls nicht im Zusammenhang mit der Spendenaffäre der AfD. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben im vergangenen Jahr begonnen.

