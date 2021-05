Hebammen-Mangel in Brandenburg: Die Verantwortung liegt bei den Kliniken

Potsdam

Die Hebammenausbildung in Brandenburg wird reformiert und bald heißt es: aus den Hörsälen in die Kreißsäle. Hebamme wird zum Studiengang. Eine Reform, die den Beruf der Hebamme aufwerten soll, darauf hoffen zumindest die Verbände. Doch reicht es aus, wenn Hebammen künftig besser bezahlt werden?

Verantwortung liegt bei den Klinken

Natürlich kann Geld ein Anreiz sein, in einer Klinik zu arbeiten, in der die Arbeitsbedingungen nicht ideal sind und die Begleitung von Geburten aufgrund von zahlreichen Nebenpflichten zur Nebensache degradiert wird, doch die eigentliche Verantwortung für die Sicherung von besseren Bedingungen liegt bei den Kliniken.Denn diese sind für die Belegung ihrer Kreißsäle und die darin herrschenden Arbeitsbedingungen verantwortlich. Es liegt also an den Kliniken, dafür zu sorgen, dass Hebammen ihren Beruf ausführen können und Frauen während der Geburt ausreichend begleitet werden.

Für Schwangere bedeutet der Hebammen-Mangel ein Risiko

Ein Umstand, der in vielen Kreißsälen nicht gegeben ist – die Folgen tragen die Gebärenden und ihre Kinder. Studien zeigen: Dort, wo die Hebammen fehlen, wird häufiger zum Messer gegriffen, wird der Geburtsvorgang auch gerne mal beschleunigt. Es kommt vermehrt zu Kaiserschnitten und künstlichen Einleitungen von Geburten. Personalmangel heißt auch Zeitdruck, auch unter der Geburt. Für die betroffenen Frauen steigt so das Risiko. Folgeschwangerschaften werden riskanter und auch Säuglinge können gesundheitliche Schädigungen davon tragen. Ein Umdenken in den Kreißsälen ist also dringend erforderlich, nicht nur im Interesse der Hebammen.

Von Gesa Steeger