Nach Tesla-Ansiedlung: Steinbach verhandelt 40 neue Investitionsprojekte in der Lausitz

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hat nach der Ansiedlung des US-E-Autoherstellers Tesla in Grünheide weitere Investitionen im Land in Aussicht gestellt. „Wir führen zur Zeit bei 40 Projekten Gespräche über mögliche Ansiedlungen in der Lausitz“, sagte Steinbach am Donnerstag bei einer Aktuellen Stunde im Landtag. „So schaffen wir substanziell Arbeitsplätze, bevor die nächsten 500 Megawatt eines Kohlekraftwerks in die Reserve gehen.“

Der Minister wies damit zugleich den Vorwurf der Opposition zurück, die Landesregierung kümmere sich derzeit nur um Tesla. Brandenburg habe als einziges Land bundesweit die Voraussetzungen für eine aufwachsende Wasserstoffwirtschaft. „Die Zukunft muss sein, Musterland zu werden.“ Es gebe zudem neue Ansiedlungen aus der außeruniversitären Forschung in Cottbus-Senftenberg und Potsdam-Golm. „Das sei die Voraussetzung für industrielle Entwicklung.“

Woidke : Entscheidungen bis Ende März

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte in der Debatte, er rechne bis Ende März mit Entscheidungen über neue Investitionen in der Lausitz. Details nannte er keine. Es gebe jetzt einen klaren Zeitplan für den Kohleausstieg. Das schaffe vor Ort Sicherheit, auch wenn viele Menschen nicht erfreut seien, dass in sieben oder acht Jahren ihre Arbeitsplätze wegfielen. Woidke versprach den Beschäftigten in der Lausitz: „Wir kümmern uns um euch.“ In der Lausitz müssten wieder industrielle Arbeitsplätze entstehen.

Die AfD-Abgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel hatte in der Debatte Woidke direkt angegriffen. „Die Kohle-Kumpel erwarten etwas anderes: Erst die Arbeitsplätze und dann die Abschaltung der Kraftwerke.“ Doch die Arbeitsplätze seien weit und breit nicht zu sehen. Der SPD-Abgeordnete Helmut Barthel entgegnete, in der Lausitz hätte sich viele Firmen und Institute auf den Weg gemacht, um Weiterbildung und Fortbildung anzubieten. Die AfD versprühe eine „Rhetorik des Scheiterns und Schlechtmachens“.

Von Igor Göldner