Für den Sanitär- und Heizungsbauer Steffen Huschke aus Luckenwalde (Teltow-Fläming) ist das Jahr praktisch „schon gegessen“ – im positiven Sinne. „Ich kann mich vor Arbeit nicht mehr retten“, sagt Huschke. Bis Juni sei er auf jeden Fall ausgebucht.

Mit dem Lockdown habe die große Nachfrage allerdings nichts zu tun, meint der Handwerker, der bei kleineren Arbeiten etwa sechs, bei größeren Aufträgen aber auch nur einen Kunden am Tag schafft. „30 Jahre nach der Wende ist es bei vielen Kunden an der Zeit, dass sie zum zweiten Mal das Bad machen lassen.“ Dabei hindere ihn die Pandemie nicht.

Huschkes Wahrnehmung stimmt mit der aktuellen Konjunkturumfrage überein, die der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, und deren Hauptgeschäftsführer, Ralph Bührig, für das Handwerk in Westbrandenburg am Dienstag vorstellten. Auf gut zehn Wochen belaufen sich ihr zufolge im Schnitt die Auftragsvorläufe im Handwerk. „Im Bau- und Ausbaubereich herrscht nach wie vor ein Boom“, sagt Wüst. Gerade im Berliner Speckgürtel gebe es eine hohe Nachfrage nach Bauleistungen. „Das wirkt sich auch auf das Material aus“, so Wüst. Dessen Preis habe in allen Gewerken während der Pandemie angezogen.

Betriebe berichten von gestiegenen Einkaufspreisen

63 Prozent aller Betriebe – nicht nur der vom Bau – berichteten in der Umfrage über gestiegene Einkaufspreise. Ein gutes Drittel hat die Kosten an die Kunden weitergegeben. Besonders betroffen vom Anstieg sei das Bauhauptgewerbe. Wüsts Fazit: Bauen und Bauleistungen wird für Kunden künftig teurer.

Davon abgesehen sei die Lage nicht bei allen Gewerken so rosig. Nach einem „Auf und Ab“ während der Pandemie stabilisiere sich die Lage zwar allmählich, denn immerhin schätzen 81,3 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend ein. „Allerdings werden sich die langfristigen wirtschaftlichen Folgen auf die Westbrandenburger Handwerksbetriebe erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte zeigen“, so Wüst. Und schon jetzt ist die Begeisterung nicht überall gleich groß. Die Cottbuser Kammer meldet für den Süden Brandenburgs nur 69 Prozent Zufriedenheit mit der Geschäftslage.

Friseure – hier der Salon Crazy Cut in Neuruppin – litten wegen der Schließung besonders unter der Pandemie. Quelle: Henry Mundt

Verlierer im Pandemiejahr sind schon jetzt Friseure, Kosmetiker und das Kfz-Handwerk. Die „körpernahen Dienstleistungen“, weil die Betriebe schließen mussten, die Kfz-Betriebe, weil die Hälfte ihres Geschäfts aus Handel besteht, der ebenfalls zum Erliegen kam. Auch die Werkstätten nahmen Schaden, denn viele Kunden wussten nicht, dass diese offen hatten, oder schoben Reparaturen eben auf. Das Kfz-Gewerbe sah sich deshalb im Pandemiejahr nur zu 70 Prozent ausgelastet, Kosmetiker und Friseure nur zu 58 Prozent. Gerade unter den Friseuren gebe es viele Klein- und Kleinstbetriebe, die sich überlegten, ob sie weitermachen sollten, sagt Wüst. Die Kammer erwarte schon, dass einige Unternehmen nicht weitergeführt würden.

Umsatzrückgang bei gut einem Drittel der Firmen

Solche Einbrüche in bestimmten Gewerken wirken sich auch auf den Umsatz der Handwerkerschaft insgesamt aus. 38 Prozent der Betriebe vermelden Umsatzrückgänge im ersten Quartal dieses Jahres. Aber es gab auch einige, die steigende Umsätze vermeldeten, immerhin 14 Prozent der befragten Betriebe. Im ersten Quartal 2020, also vor dem Lockdown, hatten aber noch 19 Prozent der Handwerker steigende Umsätze.

Dessen ungeachtet brauchen die Betriebe weiter gutes Personal – während der Pandemie sogar noch mehr als im Vorjahr. Hatten 2019 gut 80 Prozent der Betriebe das Personal gehalten oder aufgestockt, sind es der aktuellen Umfrage zufolge sogar 86 Prozent. Schwierig sei es derzeit, Auszubildende zu finden, da Ausbildungsmessen entfielen, betont Geschäftsführer Bührig. Dennoch hätten die Betriebe an Ausbildungsmöglichkeiten festgehalten.

Das wird vom Bau- und Möbeltischler Andreas Thiele in Hennigsdorf (Oberhavel) indirekt bestätigt. Der war bei vollen Auftragsbüchern über seine sechs Mitarbeiter froh. Das machte die Tischlerei im Lockdown flexibler. Zwei Mitarbeiter mussten sich zum Beispiel mehr um ihre noch jungen Kinder kümmern als sonst. Manchmal nahmen sie kurzfristig Urlaub, manchmal schränkten sie die Arbeitszeit ein. „Es ist schon etwas schwierig wenn einer erst um acht Uhr kommt und schon um 15 Uhr wieder geht“, sagt Thiele, „aber irgendwie haben wir das gelöst gekriegt.“

Alle Hoffnung ruht auf der Impfung

Nicht ganz glücklich ist das Handwerk in Brandenburg mit der gesetzlichen Testpflicht der Arbeitgeber. Laut Kammerpräsident Wüst sei das aus finanzieller und organisatorischer Sicht mehr Aufwand. Viele hätten schon selbst eine eigene Testpraxis entwickelt. „Es hätte der Verpflichtung nicht bedurft.“

Präsident Wüst und Geschäftsführer Bührig setzen jetzt ganz auf den Erfolg der Impfung, sodass spätestens im Herbst alle Gewerke wieder richtig loslegen könnten. Zuversichtlich stimme dabei, dass die Verbraucher im Pandemiejahr weniger Geld ausgegeben haben. Das Handwerk hofft, von einer neu erwachenden Konsumlust im Herbst profitieren zu können.

Von Rüdiger Braun