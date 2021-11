Helden in Blau: Wie Brandenburger im Flutgebiet halfen und was sie erlebten

Potsdam

Geisterstädte, zerstörte Brücken und Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Die Bilder aus den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz hat Nico Erdmann (31) noch immer im Kopf. Zwei Wochen lang war er dort, ein paar Wochen, nachdem eine riesige Flutwelle in der Nacht zum 15. Juli ganze Städte in der Eifel zerstörte und Hunderttausende ihre Häuser verloren. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen des Technischen Hilfswerk (THW) Brandenburg/Havel half er dabei, die Stromversorgung wieder herzustellen, versorgte Baumaschinen mit Treibstoff und unterstützte beim Wiederaufbau. „Ich war noch nie im Krieg, aber so stelle ich es mir vor.“ Es sei bedrückend gewesen, das ganze Ausmaß der Zerstörung zu sehen. „Da liegen Einrichtungsgegenstände auf der Straße herum und ganze Landstriche sind auf einmal unbewohnbar.“

Geisterstädte und zerstörte Existenzen

An diesem Donnerstagmorgen steht der THW-Mann, der im zivilen Leben im Kundendienst eines Handwerksbetriebs arbeitet, in seiner blauen Arbeitskluft vor dem Landtag in Potsdam. Er ist nicht alleine gekommen. Reihe um Reihe blinken die Signalleuchten von Einsatzfahrzeugen vor der Nicolaikirche. Neben dem THW aus Brandenburg/Havel und Eberswalde (Barnim) ist unter anderem auch die Feuerwehr aus Potsdam und Falkensee (Havelland) sowie der Landesfeuerwehrverband da. Außerdem die Werksfeuerwehr einer Raffinerie aus der Uckermark und Mitarbeiter regionaler Energieversorger. Sie alle waren als Ersthelfer in den Flutgebieten. Mal um Keller auszupumpen, um dringend benötigtes Material zu liefern oder für die Sicherstellung von Strom und Wasser zu sorgen.

Nico Erdmann (l.) und Ralf Weger halfen mehrere Wochen im Flutgebiet. Quelle: Detlev Scheerbarth

Zwischen den Hilfskräften steht Markus Ramers und schüttelt Hände. Ramers (SPD) ist Landrat des Kreises Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. 26 Menschen starben dort in der Flutnacht. Auf Videos ist zu sehen, wie braune Wassermassen durch die Stadt strömen. Als das Wasser sich zurückzog, blieb vor allem Zerstörung zurück. Überflutete Wohnungen, kaputte Häuser und Menschen, die vor dem Nichts stehen. „Die Hilfe von Einsatzkräften aus ganz Deutschland sei in den ersten Tagen nach der Katastrophe überlebenswichtig gewesen, sagt Ramers. „Das hat den Menschen Hoffnung gegeben und zeigt, dass wir in einer Notsituation zusammen stehen.“

Kritische Infrastruktur besser absichern

Ramers ist an diesem Tag nach Brandenburg gekommen, um einen Scheck des Unternehmerverbands „Pro Brandenburg“ entgegenzunehmen, um sich bei den Einsatzkräften zu bedanken und um seine Erfahrungen und Lehren aus der Katastrophe zu teilen. Die Katastrophe habe gezeigt, dass kritische Infrastruktur besser abgesichert werden müsse, nicht nur in Euskirchen, sagt Ramers. Während der Flut sei die gesamte Kommunikation in Euskirchen lahmgelegt worden. „Festnetz, Handy, alles.“ Und das nur, weil eine Verbindungsstelle zu nah am Wasser gestanden hätte. „Darauf müssen wir künftig besser achten.“ Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland, wie Ramers sagt. „Wir haben wenige Rezepte für einen anhaltenden Stromausfall. Wir müssen sicherstellen, dass digitale Kommunikation aufrechterhalten bleibt.“

Landrat Markus Ramers ist dankbar für die Hilfe aus Brandenburg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Neben Ramers steht Daniel Kurth, Landrat von Barnim (SPD), und nickt zustimmend. Auch aus seinem Landkreis fuhren Helfer ins Katastrophengebiet. Kurth weiß, wie es ist, wenn das Wasser kommt. Beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 1997 mussten viele Menschen im Landkreis ihre Häuser verlassen, weil ein Deichbruch drohte. „Wir sind alle aufgefordert, aus den jüngsten Ereignissen zu lernen“, sagte Kurth. Alle Bundesländer müssten besser vorsorgen und den Katastrophenschutz ausbauen. Gerade mit Blick auf den Klimawandel und häufiger auftretende Wetterereignisse wie Starkregen. „Versorgung mit Lebensmitteln und Strom, all diese Dinge müssen wir bei den Menschen wieder in den Fokus rücken.“

Menschen waren dankbar für Hilfe

Für Barnim fuhr auch Stephan Persson (34), der im Alltag bei der Post arbeitet, ins Flutgebiet. Gemeinsam mit einem THW-Kollegen steht er an diesem Morgen vor seinem blauen Einsatzwagen. Mehr als zwei Wochen lang kochte er Essen für freiwillige Helfer und Einsatzkräfte. Die Situation vor Ort sei fast surreal gewesen, sagt Persson. Zerstörte Straßen, Bäume im Flussbett und Schuttberge. „Man kann es sich nicht vorstellen, bis man es sieht.“ Am eindringlichsten kann Persson sich an die Freude und die Dankbarkeit erinnern. „An einem Tag haben wir Chili con Carne gekocht und sind damit raus gefahren, um Freiwillige zu versorgen.“ Die Menschen hätten sich sehr über eine Mahlzeit gefreut und sich herzlich bedankt, sagt Persson. „Das war schon schön. Danach geht man nach Hause und denkt: Heute war ein guter Tag.“

Auch jetzt, über drei Monate nach der Flut seien noch Schäden zu sehen, sagt Landrat Ramers. „Wir haben zwar schon viel geschafft, aber es bleibt noch sehr viel zu tun.“ Häuser seien mittelweile entkernt, müssten aber wieder aufgebaut werden. Dafür brauche es aber Material und Handwerker. Viele Menschen hätten Angst, dass die Heizungen über den Winter nicht funktionieren. „Da kommen noch viele Herausforderungen auf uns zu. Der Weg ist noch lang.“

Von Gesa Steeger