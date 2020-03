Helga Schütz kennt die Geheimnisse der Gärten

Potsdam

Wer die Autorin Helga Schütz besucht, stellt sich auf Wände voller Bücher ein, doch plötzlich tritt er in ein Gartenhaus, das andere Prioritäten setzt. Schützt lebt in Potsdam, einen Steinwurf neben den Filmstudios, früher schrieb sie Drehbücher, längst hat sie sich der Literatur gewidmet.

Wer an ihrem Teetisch sitzt, der schaut durch große Fenster, hinter denen sich ein Biotop auftut: Wald, den Helga Schütz zu einem Garten kultiviert, ohne ihm den Wildwuchs auszutreiben. Dieter Kosslick, vormals Chef der Berlinale, kam vorbei, um sich den Garten anzusehen. Nicht nur Prominenz fühlt sich hier wohl, auch ihr Kater akzeptiert die Regeln: Nie ins Beet trampeln, schön die Pfoten auf die Steine setzen, die in die Muttererde eingelassen sind.

Alles unter Kontrolle, könnte man meinen. Doch Kontrolle ist nicht der Begriff, mit dem sie die Natur erfasst. Was Helga Schütz an diesem Garten liebt, schreibt sie auf im Buch, das derart federnd, manchmal ausgelassen klingt, wie man es von der Prosa der Autorin sonst nicht immer kennt. Befreit der Garten beim Schreiben?

Vom Film zur Literatur Helga Schütz wurde am 2. Oktober 1937 in Falkenhain ( Niederschlesien) geboren, sie wohnt in Potsdam-Babelsberg. Für die Defa hat Helga Schütz Drehbücher geschrieben, seit Jahrzehnten arbeitet sie als Schriftstellerin. Zu ihren bekanntesten Büchern zählen „Jette in Dresden“ (1977), „Vom Glanz der Elbe“ (1995), zuletzt erschien die Erzählung „Die Kirschdiebin“ (2017). Nun hat Helga Schütz eine Sammlung ihrer literarisch-persönlichen Gartentexten veröffentlicht: „Von Gartenzimmern und Zaubergärten“ (Aufbau, 199 Seiten, 22 Euro).

„Immer schon habe ich mir einen Raum gewünscht, wo ein starker Besen für die Reinlichkeit genügt. Wenn es die Küche nicht sein kann, dann mein Raum, der zum Garten führt, der einstmalige Wintergarten“, formuliert sie. Ihr Gartenzimmer ist das Reich zwischen den Welten, zwischen Büchern und Natur. „Die Tür zum Gartenzimmer ist weit genug. Für die Schwelle habe ich mir eine Rampe gebaut, eine schiefe Ebene. Mit Schwung kann ich die Karre unter Dach bringen. Pflanzenerde. Die Mischung richte ich im Depot, so nenne ich die Ecke im Garten, wo ich ein Häuflein kostbaren Lehm, dazu Sand, Nadel- und Lauberde, Pferdemist und Torf gelagert habe.“ Eine Frau, die anpackt. Eine Dame, die sich die Finger schmutzig macht.

Helga Schütz hat eine besondere Beziehung zur Natur. Quelle: Michael Hübner

Manche der Kolumnen, aus denen ihr Buch „Von Gartenzimmern und Zaubergärten“ besteht, sind in einer kürzeren Form zunächst in „Architektur & Wohnen“ und „Country“ erschienen. Magazine aus dem gehobenen Segment, sie erzählen vom Lifestyle und halten es wie heutzutage auch die Kochshows: Die Leute schauen zu und gucken rein, doch sie rühren selten selber mit. Oft reicht ihnen ein schicker Bilderbogen, den sie betrachten können.

Helga Schütz hat eine Gärtnerinnenlehre absolviert

Bei Helga Schütz, 82 Jahre alt, ist das anders. Sie hat eine Gärtnerinnenlehre absolviert. Seinerzeit in Dresden, nach dem Krieg, ging es nicht um geistreiche Arrangements, damals hat sie Sportplätze von Trümmern befreit. Dass überhaupt noch etwas wuchs, war den Kriegskindern ein Wunder.

Eine Gärtnerin wie Helga Schütz, die seit Jahrzehnten schon als Literatin arbeitet, mag die klaren und verspielten Wörter, die es in der Welt der Pflanzen gibt: Stecklingsmesser, Sämlingepikieren, Rankenknäuel. Dieser Ton gefällt ihr, sie setzt ihn mit Lust, als wechsle sie in eine eigene Sprache, in der sie sich nicht mehr den Blicken eines Lektors auszusetzen hat. Natürlich spricht sie auch Latein, das muss man halt ab einem Level, der hinausgeht übers Unkrautjäten. Von Cyclamen persicum erzählt sie, von Agapanthus – ein Garten braucht mitunter Fachchinesisch.

Doch auch Latein hat etwas Bodenständiges bei Helga Schütz. Wieder kommt sie auf die Nachkriegsjahre. „Unser größter Schatz war ein Lateiner, der eigentlich als Heizer zu uns in die Lehrgärtnerei gekommen war. Im Verbinder, neben dem Erste-Hilfe-Spind, in dem er ein Grammophon eingebaut hatte, befand sich sein Frühstücksplatz, eine Kiste, ein Stuhl. Er redete von Fixsternen, von Vögeln und Musik, von Bruckner und der Aufführung der 3. Symphonie nach dem Krieg.“ Hier wird sie geschlagen, die Brücke zwischen Hand- und Geistesarbeit, die sich durch das Gartenbuch von Helga Schütz zieht.

Karl Foersters Staudengärtnerei stand Pate

Früh hat sie „von Karl Foersters Staudengärtnerei in Bornim bei Potsdam“ geträumt. Foerster, erklärt sie, „war Deutschlands berühmtester Gärtner, seinen legendären Senkgarten hatte der Züchter von vielen sagenhaft schönen Ritterspornsorten zum Treffpunkt für Künstler, Schriftsteller und Musiker gemacht.“

Dieser Foerster zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben: „Über fünfzig Jahre später pflanzte mich das Leben in einen Garten in Potsdam-Babelsberg. Von dem Garten hieß es, dass Karl Foerster bei der Gestaltung, vielleicht schon bei der Planung beratend mitgewirkt habe. Eines Offenen-Garten-Tages stand Marianne Foerster, die Tochter, ebenfalls Gärtnerin, mit einer Staudenkiste, Kaukasischen Geranien, Verbenen, Foerster-Phlox, unter meinen Kiefern.“

Verbenen, Foerster-Phlox... Es ähnelt einem dadaistisches Gedicht, das Helga Schütz mit Leidenschaft vorträgt, wie ein Lied für Eingeweihte.

Und dann tänzelt sie, kein Latein mehr, nur die Lust am leichten Witz. Bereits 2005 hat sie geschrieben: „Wir leben aus Gründen eines runden Geburtstags von Albert Einstein im Einsteinjahr. Da ich mich kaum einmal in Lichtgeschwindigkeit bewegen werde, habe ich es bisher versäumt, mich in das Problem der Relativität der Zeit hineinzudenken. Ich weiß nur soviel, manchmal vergeht sie schnell, manchmal langsam.“ Man liest und denkt: haha! Dann schreibt sie: „Nachts Regen. Es ist wunderbar, in der Frühe barfuß über die Wiese zu gehen.“ Und man denkt: schön! Vor allem, wenn man in einem Altbau ohne Garten lebt. Letztlich kommt sie im Kapitel noch auf Blaise Pascal, den Philosophen, denn der reine Witz, der reine Sinneseindruck reicht der Literatin Schütz am Ende nicht.

Es steckt viel Liebe in dem Buch – vor allem aber Dankbarkeit, darüber wohl, dass alles immer wieder wächst. „Das ist meine Zeit. Zwischen Sommer und Sommer“, so lautet einer ihrer Glaubenssätze gleich zu Anfang. Niemand sollte Gartentipps von diesem Buch erwarten. Es ist ein Liebesbrief an die Natur, denn Helga Schütz macht deutlich, dass ein Garten auch von Geisteshaltung lebt. Man muss nicht mit den Pflanzen reden, doch man sollte ihnen zuhören. Denn sie sind nicht nur hübsches Beiwerk. Sie erklären, was es bedeutet, immer wieder aufzustehen.

Von Lars Grote