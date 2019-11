Die Hintergründe eines Pflegefalls, über den zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte, interessierten die MAZ-Abonnenten in dieser Woche am meisten. Ebenso in den Top 5: Ermittlung gegen illegale Preisabsprachen in Potsdam-Mittelmark und das emotionale Erlebnis eines Feuerwehrmannes aus Oberhavel.