Brandenburg

Für die Brandenburger Schülerinnen und Schüler ist der 8. Oktober der letzte Schultag. Zwei Wochen lang sind dann in der Mark Herbstferien. Ganz schön viel Zeit – die zum Beispiel für Ausflüge genutzt werden können. Wir haben hier für Sie nach Region ein paar Highlights zusammengefasst.

Tipps für die Herbstferien in Potsdam

In Potsdam gibt es ein umfangreiches Ferienprogramm – nahezu im Umfang der Prä-Corona-Zeit. Nicht nur für Kinder und Familien, sondern auch für Jugendliche besteht ein zahlreiches Angebot von Ausflügen und Workshops. -

Die Stadt hat dazu wieder ihren Ferienpass aufgelegt.

>>> Hier geht’s zur Übersicht der Angebote in den Herbstferien in Potsdam – mit und ohne Ferienpass

Herbstferien-Ausflugstipps für Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Die Herbstferien sind da! Zwei Woche freie Zeit und einiges zu erleben in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Wir haben Tipps für große und kleine Ferienkinder sowie Familien zusammengestellt – von Thermalbädern, Kreativ-Workshops bis hin zu Bootstouren.

>>> Hier geht’s zu den Herbstferien-Tipps für Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Tipps für die Herbstferien in Ostprignitz-Ruppin

Mit dem Fat-E-Bike durch die Kyritz-Ruppiner Heide fahren, mit Huskys wandern, ins Spaßbad gehen – die Herbstferien haben in Ostprignitz-Ruppin einiges zu bieten.

>>> Hier geht’s zu den Herbstferien-Tipps für Ostprignitz-Ruppin

Herbstferien-Tipps in der Prignitz

Lust aufs Rodeln? Das geht in der Prignitz auch, wenn es nicht schneit, und zwar auf der Sommerrodelbahn in Groß Woltersdorf. Die bietet sich auch für einen Ausflug in den Herbstferien an. Oder soll es lieber ein Badevergnügen sein oder exotische Tiere?

>>> Hier geht es zu den Ausflugstipps für die Herbstferien in der Prignitz

Und wenn’s ins Ausland gehen soll?

Es ist wieder einfacher geworden, sich im Ausland zu erholen. Trotzdem müssen Reisende dort gewisse Corona-Regeln beherzigen. Und am BER viel Zeit einplanen.

>>> Einen Überblick für Fernreisende finden Sie hier

Von MAZonline