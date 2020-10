Potsdam

Die Herbstferien sind da! Für Brandenburgs Schülerinnen und Schüler bedeutet das zwei Wochen schulfrei – und für viele Familien steht Urlaub auf dem Programm. Da trifft es sich gut, dass Brandenburg viele Ausflugsziele zu bieten hat. Die MAZ hat Ferien-Tipps zusammengestellt:

Oberhavel

Das Turm-Erlebnisbad lädt zum Ferienprogramm. Quelle: Moritz Kluth

Oranienburg: Zum Start in die Herbstferien bleibt das Erlebnisbad der Turm-ErlebnisCity am Sonntag, dem 11. Oktober, extra lange geöffnet – und zwar bis 22 Uhr. Gäste können also zwei Stunden länger als sonst verweilen. Ab dem 12. Oktober erwartet Badegäste täglich um 15.30 Uhr ein Animationsprogramm mit Wasserspielen, Mattenlauf und dem Sprung-Cup. Musikalisch wird es am 22. Oktober, dann treten die beiden Hip-Hop-Newcomer M!co und Noeleven vor den badenden Zuschauern auf. Neben Mitmach-Spaß gibt es außerdem täglich wechselnde Angebote wie beispielsweise Vergünstigungen für die gastronomische Versorgung.

Germendorf: Der Tier-Freizeit- und Dinosaurierpark Germendorf vor den Toren Oranienburgs lädt zu einem Besuch ein. Mehr als 650 Tiere sind dort zu sehen, dazu gibt es zahlreiche Dino-Modelle. Der Park ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Teltow-Fläming

Das Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal. Quelle: Ike Noack

Blankensee: Raus in die Natur, frische Luft schnappen und neue Entdeckungen machen – dazu lädt der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung Kinder ab sechs Jahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern ins NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal für die Herbstferien ein.

Auf Spurensuche ins Wildgehege Glauer Tal geht es am Donnerstag, 15. Oktober, um 11 Uhr mit der Wildnispädagogin Mirjam Rederlechner. Spuren lesen wirft viele Fragen auf. Gemeinsam rätseln die Teilnehmer, finden Antworten und hören die eine oder andere Geschichte, die die Spuren erzählen. Für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Anmeldung erforderlich. Eintritt ins Wildgehege Glauer Tal: 4 Euro (Erwachsene); 1,50 Euro (Kinder).

Am Montag, 19. Oktober, um 14 Uhr und am Mittwoch, 21. Oktober, 9 und 14 Uhr, nehmen die Wildnispädagoginnnen Heidi Grabener-Ramelow und Anke Zietlow die Ferienkinder mit auf eine herbstliche Entdeckungsreise. Im Spiel und mit spannenden Forscherfragen tauchen die Ferienkinder ein in die Natur und halten ihre Entdeckungen im Wald-Bilderrahmen fest. Anmeldung erforderlich. Geeignet für Kinder ab sechs Jahre. Teilnahme kostenfrei.

Infos und Anmeldung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel. 033731/ 700462 oder mail@besucherzentrum-glau.de

In Glashütte gibt es Einblicke in das klassische Handwerk des Glasmachens. Quelle: Christian Zielke

Glashütte: Das Museum Baruther Glashütte und das Glasstudio im Museumsdorf Baruther Glashütte laden zum Herbstferienprogramm ein. Das Museum und die Läden im Ort haben während der Herbstferien dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vorführungen im Glasstudio gibt es täglich um 12 Uhr und um 15 Uhr: Aus der heißen, flüssigen Glasmasse entsteht ein besonderes Objekt, dessen Fertigungsprozess die Gäste von Anfang bis Ende beiwohnen können. Im Anschluss können die Besucher mit dem/der Glasmacher/in in Dialog treten.

Dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr findet Mosaike legen statt. Auf kleinen Pressholzplatten können Kinder (und natürlich auch Jugendliche und Erwachsene) mit quadratischen Glasstücken Muster legen, Formen und Bilder erschaffen oder bunte, abstrakte Mosaike herstellen. Die Mosaike können dann als Untersetzer genutzt werden. Donnerstags und freitags ist es möglich, von 10 bis 16 Uhr in der „Neuen Hütte“ Glas zu bemalen. Mit Glasmalstiften werden Butzenscheiben und Bewässerungskugeln kreativ dekoriert. Alle Glasstücke bestehen aus farblosem Glas und stammen aus dem Glasstudio im Museum Baruther Glashütte.

Dahme-Spreewald

Großziethen: Auf dem Kunsthof Mattiesson im Schönefelder Ortsteil Großziethen können Besucher Flugdrachen bauen – am 13., 14. und 21. Oktober, jeweils von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Am 22. Oktober treffen sich dann Teilnehmer alle um 14 Uhr auf den Großziethener Berg, um die selbst kreierten Drachen steigen zu lassen. Zum Malen, in Galerie und Werkstatt sind die Plätze begrenzt, so dass der Mindestabstand auch eingehalten werden kann.

Anmeldung unter surreal@mattiesson.com oder Tel: 0174/1841860 (auch WhatsApp).

Potsdam

In der Potsdamer Biosphäre sind kleine und große Forscher willkommen. Quelle: Friedrich Bungert

In der Biosphäre Potsdam findet man als Tropenforscher mit der interaktiven App „Actionbound“ bei einer Entdeckungsreise heraus, was man Gutes für die Umwelt tun kann. Verschiedene Tiere des Regenwaldes geben Tipps und Hinweise. Einige erst, nachdem kleine Rätsel gelöst wurden. Die Aktion findet bis zum 25.Oktober statt und ist geeignet für Teilnehmer ab vier Jahren. Erwachsene zahlen 11,50 Euro Eintritt.

Potsdam-Mittelmark

Klaistow: Auf dem Spargelhof Klaistow ist Kürbiszeit: Die Kürbisausstellung mit mehr als 100.000 Kürbissen, eine Sortenschau aus aller Welt und fantastische, übermannshohe Kürbiswesen sind noch bis zum 1.November zu besichtigen – und das täglich von 9 bis 17 Uhr. Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen zwei Euro.

Brandenburg an der Havel

Im Archäologischen Landesmuseum im Paulikloster sind unter anderem Tierknochen zu sehen – hier ein Schädel. Quelle: Heiko Hesse

Ein Ausflug in die ferne Vergangenheit bietet am Mittwoch, 14. Oktober, um 11 Uhr das Archäologische Landesmuseum im Brandenburger Paulikloster an. Bei der Kinderführung „Tierische Vergangenheit“ erfahren die Teilnehmer, welche Tiere in der Vergangenheit in unseren Breiten lebten. Wer schon immer mal wissen wollte, wann die letzten Mammuts ausstarben, welche Tiere im Stall der ersten Ackerbauern standen und seit wann Hund und Katze Begleiter des Menschen sind, sollte sich bis zum 13. Oktober unter Tel. 03381/410 41 12 oder info@landesmuseum-brandenburg.de zur Führung anmelden.

Hoher Fläming

Raben: Im Naturparkzentrum Raben im Hohen Fläming steht ebenfalls ein kleines Ferienprogramm auf dem Plan. Am Mittwoch, 14. Oktober, sowie am Donnerstag, 15. Oktober, dreht sich jeweils alles um den Apfel. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können Besucher zum Beispiel selbst frisch gepressten Apfelsaft herstellen und die Vielfalt der kleinen Streuobstwiese im „Garten der Sinne“ erkunden

Havelland

In Karls Erlebnis-Dorf dreht sich im Oktober alles um den Kürbis und Halloween Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Elstal: Besucher von Karls Erlebnis-Dorf in Elstal werden – auch in den Herbstferien – auf Halloween eingestimmt. Bis zum 1. November schweben Geister mit bösen Blicken gespenstisch über die Köpfe der Gäste. Kleine Besucher kommen auf ihre Kosten – eine Portion Mut vorausgesetzt. Der wird benötigt, wenn es bei einer Fahrt auf der Grusel-Traktorbahn zwischen Spinnenweben und alten Gebeinen über holprige Wege geht. Kreativ werden können Besucher am Samstag, 17. Oktober, bei einer großen Kürbisschnitzaktionen. Ideen für gruselige Grimassen sind gefragt.

Ostprignitz-Ruppin

Der Bauspielplatz in Neuruppin lädt zum Ferienprogramm. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin: Der Neuruppiner Bauspielplatz an der Hermann-Matern-Straße 68 ½ bietet ein Herbstferienprogramm vom 13. bis zum 24. Oktober an. Auf dem Programm stehen Ausflüge, Ideenwerkstatt, Mitmach-Experimente und zum Abschluss eine Halloweenparty. Für nähere Infos und Anmeldungen sind Katharina Herold unter Tel. 0175/5663027 und Marcus Kaiser unter Tel. 0170/7616630 zu erreichen.

Prignitz

Pritzwalk: Für die Oktoberferien hat die Stadtbibliothek Pritzwalk einige kleine, aber feine Veranstaltungen vorbereitet. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Auftakt ist am Dienstag, 13. Oktober, mit dem Bilderbuchkino. Bibliotheksleiterin Angela Kludas stellt dann Kindern ein Buch ihrer Wahl vor. Welches das sein wird, ist eine Überraschung. Kinder von sechs bis acht Jahren sind für diesen Tag willkommen. Ein weiteres Bilderbuchkino gibt es am Dienstag, 20. Oktober. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf zwölf Plätze begrenzt. Das „Kamishibai-Theater“ am Donnerstag, 15. Oktober, sowie am Donnerstag, 22. Oktober, verspricht spannende Geschichten aus der magischen Welt des japanischen Erzähltheaters.

Für alle vier Ferienveranstaltungen in der Stadtbibliothek ist wegen der aktuell geltenden Corona-Regeln eine Anmeldung unter Tel. 03395/30 25 73 erforderlich.

Wittenberge: Im SOS-Kinder-und Jugendtreff Wittenberge gibt es in der ersten Ferienwoche von 13.30 bis 18 Uhr verschiedene Angebote. So wird am 12. Oktober Nudelsalat zubereitet, außerdem öffnet die „Schmuck-Kreativ-Werkstatt“ ihre Pforten. Am 13. Oktober wird dann gemeinsam gegrillt, und am Mittwoch, 14. Oktober, starten mehrere Turniere wie Billard, Kicker oder Darts. Außerdem ist ein Jungstreff geplant, mit Fifa-Turnier, Sport in der Turnhalle und DVD-Abend.

Zu einer „Kunstreise ins Land der Kinderrechte“ lädt das Kinder- und Jugend-Kulturzentrum (KiJuKuz) für den 14. Oktober ein. Unter der Anleitung von Kunsttherapeutin Christiane Wegener können die Teilnehmer von 9 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 15.00 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Anmeldungen unter Tel. 0176/12606903. Höhepunkt der zweiten Ferienwoche ist die Erlebnistour in das Schloss Gadow. Vom 19. bis 21. Oktober wird die Gegend erkundet und allerlei Überraschungen warten dort auf die Teilnehmer im Alter von zehn bis 16 Jahren. Die Hin- und Rückfahrt findet als Fahrradtour statt. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0176/12606150.

