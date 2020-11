Potsdam

Vor 100 Jahren hat einer der größten Privatdetektive das Licht der geschriebenen Welt erblickt: Hercule Poirot. Der kleine Belgier (nicht Franzose!) mit dem exzentrischen Schnurrbart und einer Schwäche für Crème de Cassis hat seine Autorin Agatha Christie unsterblich gemacht. Aus Anlass des Jubiläums des ersten „ Poirot“-Romans hat „der Hörverlag“ eine Box mit fünf der bekanntesten Fälle des Meisterdetektivs, alle gelesen von Martin Maria Schwarz, herausgegeben.

Der dritte „ Poirot “ macht Christie berühmt

Christies „ Poirot“-Debüt, im Oktober 1920 in den USA erschienen, ist ihr erster veröffentlichter Roman überhaupt: „Das fehlende Glied in der Kette“ (im Original „The Mysterious Affair at Styles“), geschrieben 1916 während ihrer Zeit als freiwillige Krankenschwester im Ersten Weltkrieg. Berühmt wurde die Britin jedoch erst mit ihrem dritten „ Poirot“-Roman, „The Murder of Roger Ackroyd“ von 1926, auf Deutsch „Alibi“, der wie ihr Jubiläumswerk auf der CD-Box dargebracht ist.

Ort des Geschehens: das Landgut Styles

„Das fehlende Glied in der Kette“ spielt im Jahre 1917 auf Landgut Styles in der Grafschaft Sussex, wo sich Hercule Poirot und sein offenherziger Freund Arthur Hastings durch Zufall wieder begegnen – Hastings auf Einladung seines Bekannten John Cavendish, des Stiefsohns von Lady Inglethorp, Besitzerin von Styles; Poirot auf Einladung der großzügigen Lady, die dem Flüchtling aus Belgien Gastrecht gewährt – und die kurz nach Hastings‘ Ankunft ermordet wird. Für Poirot, der bis dahin in Diensten der belgischen Polizei stand, der erste Fall auf britischem Boden.

32 Romane und viele Kurzgeschichten

Noch viele Male – beschrieben in 32 weiteren Romanen und etlichen Kurzgeschichten – wird der etwas verschroben wirkende, zu Eitelkeit neigende Belgier seine unbestechlichen „kleinen grauen Zellen“ gebrauchen, um Mörder zu überführen, bevor auch für ihn der „Vorhang“ („Curtain: Poirot’s Last Case“) fällt. Wie der erste, so ereignet sich auch der letzte Poirot-Fall auf Styles. Der berühmte Meisterdetektiv ist nun ein alter, gebrechlicher Mann, dem es daran liegt, einen Mord zu verhindern, und der am Ende selbst das Zeitliche segnet.

„Vorhang“ lag 30 Jahre lang im Tresor

Leider ist „Vorhang“, den Agatha Christie als Vorsorge für schlechte Zeiten 30 Jahre lang im Tresor einer Bank liegen hatte und erst am Ende ihres Lebens zur Veröffentlichung freigab – nicht in dieser Sammlung enthalten. Dennoch kann sich der geneigte Hörer mehr als 30 Stunden lang spannender, intelligenter Unterhaltung hingeben: zurücklehnen, Augen zu, Kopfkino an, einen Glühwein, heiße Schokolade oder gar einen Crème de Cassis schlürfend.

Auch wenn am Ende nicht alles gut ist (denn Mord bleibt Mord): Man kann gewiss sein, dass die „kleinen grauen Zellen“ des Hercule Poirot zuverlässig ihre Arbeit tun und der Täter in spektakulärer Weise entlarvt wird. Und so ringt dieser komische kleine Mann, der trotz und wegen all seiner Marotten und Eitelkeiten ein liebenswürdiger Charakter ist, der Niedertracht Gerechtigkeit ab und bringt auf seine Weise Licht und Güte in die Welt.

Agatha Christie: Das fehlende Glied in der Kette und andere Hercule Poirot-Krimis. Gelesen von Martin Maria Schwarz. der Hörverlag 2020. 5 MP3-CDs, Laufzeit 30h 20min. 30 Euro

Von Maria Kröhnke