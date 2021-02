Brandenburg

Wer in Deutschland geimpft werden will, soll bis Ende September ein Angebot erhalten. An dieser Prognose hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch nach dem nationalen Impfgipfel am Montag fest. Trotz erweiterter Lieferzusagen der Impfstoff-Hersteller kann nach Einschätzung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) jedoch vorerst nur ein kleiner Teil der vorrangig Berechtigten geimpft werden.

Bis Ende März könne nur ein Drittel der über 80-Jährigen im Land Brandenburg geimpft werden, sagte Woidke. Für das zweite Quartal sei dann eine deutlich erhöhte Menge an Impfstoff zugesagt worden. Doch wie viele Impfdosen werden eigentlich konkret benötigt? Und was entstehen dabei für Kosten? Die MAZ wagt ein Zahlenexperiment. Dabei ist stets von rund 2,5 Millionen Einwohner Brandenburgs auszugehen. In dieser Zahl sind auch die minderjährigen Märker enthalten, für die mit den bisher zugelassenen Vakzinen zwar noch keine Impfungen vorgesehen sind, die bei einer Frage nach Herdenimmunität aber mitgezählt werden.

Wie viele Impfstoff-Dosen werden benötigt?

Biontech, Moderna, Astrazeneca: Alle drei bereits in der EU zugelassene Impfstoffe erfordern zwei Wirkstoffgaben. Sicherlich werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Präparate folgen. Es ist aber davon auszugehen, dass sie eine ähnliche Anwendung haben. Um allen Brandenburgern bis Ende September ein realistisches Impfangebot machen zu können, werden also rein rechnerisch bis zu fünf Millionen Impfdosen benötigt, wobei sicherlich nicht jeder Einwohner für den kleinen Nadelstich bereit ist.

Pro Ampulle können fünf oder sechs Impfstoffdosen verabreicht werden. Einige Hersteller haben schon angekündigt, die kleinen Gläser noch stärker zu befüllen, um mehr Impfstoff daraus gewinnen zu können. Es ist aber davon auszugehen, dass für fünf Millionen Impfstoffdosen etwas unter eine Million Ampullen benötigt werden. Doch dabei handelt es sich um ein großes Maximum. Hauptsächlich zu betrachten ist hierbei die angestrebte Herdenimmunität.

Wann ist eine Herdenimmunität erreicht?

Von Herdenimmunität spricht man, wenn ein hoher Prozentsatz an Personen geimpft ist und so eine Immunität gegenüber des Coronavirus aufgebaut haben oder bereits infiziert war. Nehmen wir an, dass ist bei etwa 70 Prozent, also bei 1,75 Millionen Einwohnern in Brandenburg, der Fall. Dann werden immer noch knapp 3,5 Millionen Impfdosen benötigt. Nicht betrachtet wird hierbei die Langzeitwirkung der Präparate. Die Zahlen beziehen sich auf eine Grundimpfung von zwei Dosen pro Person.

In Brandenburg sind nach einem Monat fast 87.000 Menschen geimpft worden. Rund 13.000 davon haben schon ihre Zweitimpfung erhalten. Das sind etwa 0,7 Prozent der Brandenburger, die für die angestrebte Herdenimmunität nötig sind. Geht man davon aus, dass die Impfungen in diesem Tempo weiterlaufen werden, sind erst in 100 Monaten – das sind mehr als acht Jahre – ausreichend Personen mit einer Zweitimpfung versehen, so dass man von einer Herdenimmunität sprechen kann.

Welche Kosten kommen auf Bund und Länder zu?

Natürlich wird der Prozess schneller vonstatten gehen, als hier berechnet. Die Impfstoff-Hersteller haben der Europäischen Union zugesichert, Millionen von Impfdosen noch in diesem Jahr zu liefern. Anhand eines nationalen Impfplans sollen die Dosen, die Deutschland erhält, an Bundeslänger, auch an Brandenburg, verteilt werden. Welche Kosten kommen da auch die Bundesregierung zu? Das war zunächst geheim, jetzt sind jedoch Zahlen bekannt.

Eine Moderna-Dosis soll umgerechnet 15 Euro kosten, eine von Biontech/Pfizer 12 Euro und die von Astrazeneca 1,78 Euro. Wie viel die Impfungen in Brandenburg insgesamt kosten werden, ist schwer zu sagen. Noch ist nämlich unklar, welche weiteren Impfstoffe auf den Markt kommen, wie viel sie kosten werden und welcher am häufigsten eingesetzt wird. Bislang dominierte der von Biontech/Pfizer. Knapp 100.000 Impfdosen sind in Brandenburg schon verteilt worden. Das entspricht in etwa 1,5 Millionen Euro im ersten Monat.

Von MAZonline