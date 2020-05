Strahlender Sonnenschein lockte am Feiertag in ganz Brandenburg die Menschen nach draußen. Dennoch galt es die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Die Polizei führte landesweit Kontrollen durch.

Mehr als 500 Einsätze am Herrentag: Brandenburger Polizei zieht positive Bilanz

Polizeikontrollen an Christi Himmelfahrt

Polizeikontrollen an Christi Himmelfahrt - Mehr als 500 Einsätze am Herrentag: Brandenburger Polizei zieht positive Bilanz