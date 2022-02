Brandenburg

Es ist noch früh im Jahr – dennoch beginnt schon bald die Pollen-Saison ein. Für Allergiker ist das der Anbeginn einer anstrengenden Zeit.

Pollenflug in Brandenburg: Wann startet die Pollensaison in diesem Jahr?

Die ersten Pollen flogen schon im Januar. Insbesondere Hasel- und Erlenpollen sind derzeit unterwegs.

Vor welchen Pollen muss ich mich wann in Acht nehmen?

Von Januar bis März setzen sich meist Hasel-und Erlenpollen durch. Zwischen April und Juli fliegen insbesondere Gräserpollen durch die Luft und im Spätsommer sind die Ambrosiapollen unterwegs. Mit den immer wärmer werdenden Wintern startete die Pollensaison in den vergangenen Jahren früher und dauerte länger.

Ist jeder Mensch anfällig für Heuschnupfen?

Ja. Zwar spielt die genetische Vorbelastung bei der Entwicklung der Allergie eine Rolle, daneben sind aber auch die Umweltbedingungen ausschlaggebend. Feuchtigkeit oder Schimmel können zum Beispiel zu der Allergieerkrankung führen. Ein gestärktes und ausgeglichenes Immunsystem kann die Allergene wiederum abwehren.

Was ist Heuschnupfen und wann spricht man von Pollenallergie?

Bei dem allseits gebrauchten Ausdruck „Heuschnupfen“ ist eigentlich nur die Rede von Gräsern und Bäumen, mit Pollenallergie sind die Pollen von Pflanzen gemeint – beide Begriffe werden jedoch unter den Terminus allergische Rhinitis gefasst.

Wie bereite ich mich auf den Heuschnupfen vor?

Wer schon mit dem plagenden Schnupfen rechnet, dem sei rechtzeitige Prävention geraten. Eine Lösung könnte das frühzeitige Eindecken mit Medikamenten sein. Außerdem kann man seine Umgebung gut auf den Pollenbeschuss vorbereiten: Hilfreich sind Pollenschutzgitter an den Fenstern oder Pollenfilter im Auto. Tagsüber sollten Betroffene nur stoßweise lüften. Der regelmäßige Blick in einen Pollenflug-Kalender kann auch helfen, sich rechtzeitig vorzubereiten.

Was sind Heuschnupfen-Symptome – und was hilft dagegen?

Die typischen Heuschnupfen-Symptome sind juckende Augen, eine laufende Nase oder Juckreiz am Gaumen. Müdigkeit oder Schlafstörungen können auch auf die Allergie hinweisen. Unbehandelt kann sich aus den Symptomen langfristig eine Asthmaerkrankung entwickeln. Man kann die Allergie durch eine Hyposensibilisierung lindern. Dabei wird über drei Jahre hinweg wöchentlich und später monatlich eine Spritze verabreicht. Möglicherweise lässt die Wirkung der Therapie nach ein paar Jahren wieder nach.

Leichte Symptome können mit Augentropfen oder Nasensprays behandelt werden. Bei schwereren Symptomen werden Nasensprays mit Cortison empfohlen.

Augentropfen oder Nasensprays können Allergikern das Leben erleichtern. Quelle: Karolin Krämer/ dpa

Heuschnupfen oder doch Corona? Worin unterscheiden sich die Symptome?

Gerade jetzt könnte man in Verwirrung geraten: Handelt es sich bei der Schniefigkeit um die Allergie oder doch um das Corona-Virus? Hier lässt sich aber ganz gut unterscheiden: Im Gegensatz zum Virus sind Gliederschmerzen und Fieber nämlich keine Symptome bei der Pollenallergie.

Kann Heuschnupfen von allein wieder weggehen?

Ja – das ist aber nur der Fall, wenn sich das Immunsystem verändert und beispielsweise an eine neue Umgebung oder veränderte Umweltbedingungen anpasst. Der Aufenthalt in einem anderen Land kann dafür sorgen, dass sich das Immunsystem nicht mehr an die Allergene erinnert und daher auch nicht mehr auf sie reagiert.

Von Katharina Buschkotte