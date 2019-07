Der Wahlkampf in Brandenburg läuft auf vollen Touren, auch dank Spenden an die Parteien. Bei der Höhe liegt die SPD vorn, auch wegen einer Großspende in Höhe von fast 77.000 Euro. CDU und Grüne sehen einen zeitlichen Zusammenhang dieser Spende zu einer möglichen Genehmigung eines Kunstprojekts. Sie fordern Einsicht in die Akten.