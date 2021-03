Hier können Sie in Brandenburg Corona-Selbsttests kaufen

Potsdam

Zum Start der kostenlosen Corona-Schnelltests am Montag hat es in Deutschland vielerorts noch Engpässe gegeben, auch in Brandenburg. Das Angebot sei „noch in keinster Weise flächendeckend vorhanden“, sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Gesundheitsausschuss. „Das war natürlich extrem kurzfristig.“ Im Landkreis Teltow-Fläming gab es am Montag zum Beispiel keine Tests

Die Landesapothekerkammer Brandenburg listet 68 Apotheken (von 565 im Land) auf, die bereit sind, Schnelltests anzubieten. Der Bund zahlt seit dem 8. März für jeden Bürger mindestens einen Schnelltest pro Woche, die Länder sorgen für die Bereitstellung. Bei den Schnelltests führt geschultes Personal - etwa in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren - den Schnelltest per Nasen- oder Rachenabstrich durch.

Parallel dazu sind seit Samstag auch Laien-Selbsttests zur Anwendung zuhause verfügbar. Die Probe wird dabei nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, diesen „Abstrich light“ kann man selbst machen.

In den Discountern war der Ansturm groß. Die Tests waren bei Aldi Nord (Fünferpackung für 25 Euro) mitunter nach wenigen Minuten ausverkauft, obwohl die Abgabe auf ein Testset pro Kunde beschränkt war.

Es ist aber Nachschub in Sicht, weitere Handelsketten wollen nachziehen – ein Überblick.

Von MAzonline