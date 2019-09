Potsdam

„Tote Oma“, das ist wirklich nicht nett. Aber auch überhaupt nicht so gemeint – und zudem richtig lecker. In der DDR-Küche war sie Kult, die Grützwurst, die wahrlich nicht appetitlich aussah, aber es geschmacklich in sich hatte.

Als Konservengericht verschwunden, ist der deftige, aus Blutwurst, Speck, Zwiebeln, Semmelbrösel und Majoran bestehende und mit Kartoffeln und Sauerkraut servierte Klassiker noch in Brandenburger Speisestuben zu finden. Wenn auch selten, wie es bei vielen Ost-Gerichten inzwischen der Fall ist.

„Bei den Gästen werden Kindheitserinnerungen wach“, sagt Steffi Buchan von Steffis Hafenstübchen im spreewäldischen Burg, die einige Gerichte, die bis heute mit der DDR-Küche verbunden werden, anbietet. Neben der Grützwurst, das Fleisch stammt regional vom „Hausfleischer“, wären da noch Soljanka, Plinsen und Kalter Hund.

Schon bei Bahlsen in den Zwanzigern

Die säuerlich-scharfe Suppe aus der osteuropäischen Küche gehört zu den Gerichten, die landesweit weit oben bei den bewahrten DDR-Gerichten steht. Plinsen, gerade im Spreewald immer noch weit verbreitet, werden inzwischen jedoch mehr als Eier- denn wie ursprünglich als Hefespeise zuberereitet.

Mit dem geschichteten Kastenkuchen aus einer Kakao-Kokosfett-Creme und Butterkeksen wird nicht nur DDR, sondern eine gesamtdeutsche Küchengeschichte geschrieben. Ein Rezept für den Kalten Hund hat die Firma Bahlsen schon in den 1920er-Jahren veröffentlicht.

„Das Rezept stammt von meiner Oma“, sagt Steffi Buchan, „die Gäste, ältere wie junge, lieben ihn einfach.“ Wenn im Wiener Café in Lauchhammer Geburtstage und andere Feste gefeiert werden, gehört der Schoko-Keks-Kuchen ebenfalls dazu. „Mein Mann bereitet ihn auf Vorbestellung zu, verleiht ihm dabei mit Kaffee und Nüssen eine besondere Note. Wir setzen ihn auch oft auf die Winterkarte“, erzählt Petra Bloedorn.

Alte Familienrezepte

Familienrezepte bilden vielfach die Grundlage für heutzutage offerierte DDR-Gerichte. Weniger von Ostalgie getragen, denn vom Geschmack der Kindheit, erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei der Generation 40plus und älter. Aber es sind auch die Jüngeren, die das Essen ihrer Eltern und Großeltern schau finden.

Mit alten Rezepten gehen entsprechende Geschmäcker einher. „Es soll wie damals schmecken, zeitgemäße Interpretationen sind aber meistens nicht gefragt“, weiß Steffen Merta, Betreiber des Spreewaldgasthauses Petkampsberg in Schlepzig, der ebenfalls auf eine Top-Fleischqualität bei seiner Grützwurst achtet und mit Quark mit Lausitzer Leinöl, Eierplinsen und Milchreis die Küchenuhr zurückdreht.

Auf wen das Schweineschnitzel mit Spiegelei „Erichs Liebling“ in Thomas Schröders Restaurant Stadtwächter in Cottbus anspielt, bedarf keiner Erklärung. In jedem Fall gehört es zu den Rennern, ebenso wie der DDR-Klassiker Würzfleisch, das sich wie die Soljanka ins 21. Jahrhundert retten konnte. Das in Brühe gegarte, mit Käse überbackene Schweineschnitzel führt Schröder leicht in die Moderne, er bereitet es mit Hühnerfleisch zu. Würzfleisch war ein Grenzgänger.

Jägerschnitzel muss aus Jagdwurstscheiben sein

„Die Westdeutschen kannten es als Ragout fin“, so der Betreiber des fast 25 Jahre alten, an der Cottbuser Stadtmauer gelegenen Restaurants über die Variante mit Kalbsfleisch in der ehemaligen BRD. Schröder serviert seinen Gästen auch den alten Dessertliebling Schokoladenpudding und bietet auch dem DDR-Renner Jägerschnitzel – selbstredend aus Jagdwurstscheiben – eine kulinarische Bühne. Zusammen mit einem Gurkensalat mit Dill und Sauerrahm, so Schröder, ergäbe dies ein ganzes ( DDR)-Menü.

Mehr die Gerichte der Kindheit als die der DDR werden auch bei Ines und Horst Müller von der Gaststätte Linde in Schwedt nachgefragt. Soljanka, Würzfleisch, Bauernfrühstück, wie es auch in West-Berliner Studentenkneipen nicht weniger beliebt war, bereiten die Müllers zu. „Wichtig ist, das alles frisch gekocht wird“, sagt Horst Müller, der bei Firmenfeiern nicht umhinkommt, auch das politisch unkorrekte „Zigeunerschnitzel“ aufs „Ossi“-Party-Büffet zu stellen.

Eier in Senfsauce liebte schon Friedrich der Große

Von den fabelhaften Drei kann man auch im Landgasthof Zum alten Krug in Potsdam sprechen. Soljanka, Würzfleisch und Bauernfrühstück würden, so Koch und Mit-Inhaber Nico Hinrichsen, einfach „gerne gegessen“. Im Winter erinnerten auch Steckrüben, als Gratin wie als Eintopf, an 40 Jahre DDR-Küche. „Wir bieten auch Eier in Senfsauce an “, so Hinrichsen. Das Schnitzel mit Paprika-Tomaten-Sauce heißt, wie es schon früher hieß, „Zigeunerschnitzel“.

Nicht alles, was zur DDR-Küche gehört, wurde dort auch erfunden. „ Würzfleisch ist in der DDR entstanden, es gab wenig Kalb, daher wurde die ostdeutsche Variation des Ragout fin mit Schwein oder Geflügel zubereitet“, gibt Thomas Schulze, Inhaber des Restaurants Loft in Potsdam, ein Beispiel für eine DDR-Kreation.

Eier in Senfsauce, die auch bei ihm auf der Karte stehen, stammten aus der Zeit Friedrichs des Großen. Weit weg von Ostalgie heißt seine Devise für das Loft: „Was schmeckt, kommt auf den Tisch“.

Der Geschmack der Kindheit

Auf den „Geschmack von früher“ stehe der Koch, der seine Ausbildung zu DDR-Zeiten im Ermelerhaus gemacht hat, allerdings nicht. Für ihn ist etwa Fleisch in einer Soljanka kein Geschmacksträger, sondern nur fürs Beißerlebnis gut, der Geschmack sei dem Gemüse zu verdanken.

„In der Tradition bestmöglich zu kochen“ haben sich Hannelore Motzek und Sohn Robert vom Restaurant Zur Kräutermühle in Burg im Spreewald zur kulinarischen Aufgabe gemacht. Robert Motzek ist seit zwei Jahren wieder mit im familiären Betrieb, davor hatte er sieben Jahre in München gekocht.

„ Würzfleisch aus Geflügel, egal ob in Blätterteig oder nicht, mit Zitrone und Worcestersauce“, beschreibt er seine Würzfleisch-Rezeptur, die auch Fehler in sich bergen kann, wenn man die falsche Sauce nimmt. „Das war auch zu DDR-Zeiten nicht anders.“

Inspiriert von Gazpacho

Beim Kartoffelsalat bevorzugt er die (süddeutsche) Schlotzigkeit, bleibt mit Spreewälder Gurken jedoch der Region und mit Jagdwurst der DDR-Küche verbunden. Diesen Ansatz verfolgt er auch bei der Gurkensuppe. Leinöl und Gurken aus dem Spreewald, Schmand und Dill nach alter Rezeptur und „Go West“ in Sachen Neu-Interpretation: Er lässt sich von der kalten spanischen Gazpacho-Gemüsesuppe inspirieren.

Kalte Gurkensuppe – neu interpretiert Zutaten für 4 Personen: 2 Salatgurken, 2 Gewürzgurken mit Saft, 70 ml Schmand, 160 ml Buttermilch, 30 ml Leinöl, ein Bund Dill, Kräuterpesto, Salz, weißer Pfeffer, Zucker. Zubereitung:Salatgurken schälen und grob würfeln. Gewürzgurken ebenfalls würfeln. Gurkenwürfel mit Buttermilch, Schmand, Leinöl und Gewürzgurkensaft pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. In vier Teller füllen und mit Pesto und Dill garnieren. Guten Appetit! Dieses Rezept stammt aus dem Restaurant „Zur Kräutermühle“ in Burg ( Spreewald).

Namentlich bereits zu DDR-Zeiten im Westen bekannt war der Toast Hawaii. Der hat die Wendezeiten jedoch kaum überlebt, man muss suchen, um ihn im Land Brandenburg zu finden. Doch man wird letztendlich fündig, im Restaurant & Café am See in Kremmen.

Der auch schon in den 1950er Jahren in Westdeutschland populäre überbackene Toast wird am Beetzer See in alter Ost- wie Westmanier zubereitet: mit Käse, Kochschinken, Ananas und einer weiteren „Südfrucht“ – Mandarine, authentisch aus der Dose.

Von Manuela Blisse