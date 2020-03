Das sagen Brandenburgs Landräte zur Aufnahme junger Flüchtlinge

Potsdam

Der Beschluss der Bundesregierung, 1500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern nach Deutschland zu holen, stößt in Brandenburgs Landkreisen auf Zustimmung und Skepsis zugleich.

Die Unterbringung sei kein Problem, sagt der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt ( SPD). Bei knapp 300 Landkreisen und gut 100 kreisfreien Städten in Deutschland komme man auf drei bis fünf Minderjährige pro Kreis oder Stadt. „Das überfordert niemanden“, sagt der Landrat, die Gesamtzahl an jugendlichen Flüchtlingen sei „schmerzfrei unterzubringen“.

Gernot Schmidt ( Märkisch Oderland ): „Völlig richtig“

Es sei „völlig richtig von der Bundesregierung, dieses moralische Problem zu lösen“, sagt Schmidt. Er zieht einen Vergleich: Würde in seinem Landkreis ein Kind unter Umständen „vor sich hinvegetieren“, wie in den griechischen Flüchtlingslagern, „würde man den Landrat anzeigen“, sagt Schmidt. Unbegleiteten Minderjährigen in Not zu helfen, dürfte nicht mit anderen Problemen in der Asylpolitik vermischt werden. „Das ist unredlich, es sind Kinder!“, sagt Schmidt. Sein Landkreis verfüge über Wohngruppen.

Schmidt rückt die Dimension der vom Bund angekündigten Aufnahme von Kindern ins Verhältnis zu dem großen Flüchtlingsansturm von 2015. Damals habe allein der Kreis Märkisch-Oderland 120 junge Flüchtlinge aufgenommen. Mit drei bis fünf Jugendlichen werde man also klarkommen. Schmidt hat „keine Sorge, dass sich 2015 wiederholt – alle haben daraus gelernt.“

Daniel Kurth ( Barnim ): „Unsere Möglichkeiten sind endlich“

Daniel Kurth ( SPD), Landrat im Barnim, mahnt zu Augenmaß bei der Verteilung. „Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich“, zitiert Kurth den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Man dürfe nicht zulassen, dass Menschen an der griechischen Grenze unter den gegebenen Umständen leben müssten. „Das ist eine humanitäre Katastrophe, die dort sichtbar wird“, sagt Kurth.

Jedoch seien gerade in den Landkreisen in Berlin-Nähe Wohnungen rar, der Zuzugs-Druck sei enorm. Die Kreise seien auf Wohnungsangebote von kommunalen Gesellschaften oder privaten Anbietern angewiesen. Auf diese Zwänge müsse man „deutlich hinweisen“.

Es könne „nicht darum gehen, in welchen Turnhallen noch Platz ist oder in welche Asylunterkunft noch ein paar Matratzen passen“, so Kurth. Stattdessen müsse man für die Kinder aus den Flüchtlingslagern eine „kindgerechte Unterbringung“ sicherstellen.

Siegurd Heinze ( Oberspreewald-Lausitz ): „Hype zieht durchs Land“

Der Landrat von Oberspreewald-Lausitz, Siegurd Heinze, (parteilos) will „definitiv nicht“ freiwillig mehr jugendliche Asylbewerber aufnehmen, als es der bundesweite Verteilungsschlüssel fordert. Die bundesweite Bewegung zur freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingskindern hält Heinze für „einen Hype, der durchs Land geht“. Die Folgen müssten die Kreise und kreisfreien Städte tragen.

In Brandenburg ist Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) der Wortführer einer freiwilligen Aufnahme-Quote, die über dem bundesweit Verpflichtenden liegt. Heinze, der Vize-Chef des Landkreistags ist, berichtet von der Skepsis einiger seiner Landratskollegen. Jedes aufgenommene Kind müsse in sozialen Einrichtungen untergebracht und versorgt werden. Der personelle Aufwand sei hoch.

