Potsdam

Die einen möchten in Zeiten des Fachkräftemangels einfach einmal ihren Marktwert testen, andere müssen oder wollen nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit die Firma oder die Branche wechseln. Ohne eine Bewerbung zu schreiben, werden diese Vorhaben wohl in den seltensten Fällen gelingen. Doch wie ging das eigentlich noch mal? „Unsere Türen stehen nicht nur Schulabgängern, sondern allen Arbeitssuchenden und Interessierten offen“, lädt Kerstin Königsmann, Sachbearbeiterin im Berufsinformationszentrum (BiZ) Potsdam ein, sich in der zur Agentur für Arbeit gehörenden Einrichtung zu informieren. „Wir haben vier PCs mit Drucker und Scanner, an denen professionell Bewerbungen erstellt werden können“, sagt sie. Denn gerade ältere Arbeitnehmer verfügen zu Hause nicht immer über das technische Equipment. Mitarbeiter wie Kerstin Königsmann können außerdem einige Tipps geben. „Wer allerdings überhaupt keine Computer- und Bewerbungskenntnisse mitbringt, dem empfehlen wir, ein entsprechendes Bewerbungscoaching der Agentur für Arbeit zu besuchen.“

Wer die im Programm gespeicherten Vorlagen, sogenannte Templates, benutzt, vergisst auch nach langer Bewerbungsabstinenz keine wichtigen Angaben und Unterlagen wie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse. Doch besteht nicht die Gefahr, dass dann alle Bewerbungen gleich aussehen? „Die Form ist sicher ähnlich, aber jeder Bewerber ist individuell. Das sollte zum Ausdruck gebracht werden“, meint die Fachfrau.

So hebt man seine Bewerbung von der Masse ab

Das Besondere jedoch mit einer verrückten Schriftart darstellen zu wollen, ist nicht ratsam. Klar, muss es nicht die als langweilig geltende Schrift Times New Roman sein. Mit Tahoma, Calibri, Arial, Georgia, Trebuchet oder Helvetica setzt man sich rein optisch von der breiten Masse ab. Auch mit einem professionellen Foto lässt sich Eindruck machen. „Laut Gleichbehandlungsgesetz ist ein Bewerbungsfoto jedoch keine Pflicht, sondern freiwillig. Ich vermute, dass wir uns in Deutschland noch lange mit Fotos ins rechte Licht rücken werden“, erklärt die BiZ-Mitarbeiterin. Hierzulande prangen diese inzwischen mitunter auch großformatig auf einem Deckblatt, welches der Bewerbung vorangestellt ist. Kein Grund, über zu viel Selbstdarstellungsdrang zu klagen. Es ist wie bei einem Bewerbungsgespräch: Der erste Eindruck ist das Äußere. Ein wackliges Smartphonebild sei ein absolutes Ausschlusskriterium, so Königsmann.

Ehrlich bleiben und richtig schreiben

Auch der Inhalt kann eine Bewerbung fad erscheinen lassen. Die BiZ-Mitarbeiterin hat ein häufig vorkommendes Beispiel: „Wenn in der Stellenausschreibung etwa Teamfähigkeit gewünscht wird, sollte nicht genau dieses Wort im Bewerbungstext vorkommen. Schöner ist es, Umschreibungen zu finden, wie etwa ,Ich arbeite gern mit Kollegen zusammen und unterstütze sie‘.“ Keinesfalls sollte es eine 0815-Bewerbung werden. Deshalb ruhig auf die angebotene Stelle eingehen, ehrlich bleiben und sich keine Schludrigkeiten in Sachen Grammatik, Formulierungen und Sauberkeit erlauben. „Unbedingt noch einmal von einer zweiten Person durchlesen lassen“, so der wichtigste Rat von Königsmann.

Ob der potenzielle Arbeitgeber noch eine klassische Bewerbung in der Mappe verlangt, sich die heutzutage viel gängigere Online-Bewerbung wünscht oder selbst ein Online-Bewerbungsformular zur Verfügung stellt, ist zu respektieren. Einem Onliner per Post eine Bewerbung zu schicken, fällt nur negativ auf.

Kerstin Königsmann hat noch einen Tipp, wie man auch als älterer Arbeitssuchender aus der Masse herausstechen kann: mit Kenntnissen und Berufserfahrungen. „Oft bedarf es lediglich einer Weiterbildung oder einer Aufstiegsfortbildung, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen“, macht sie Mut. Steht aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen ein Berufswechsel an, sollte die Möglichkeit einer Umschulung abgeklärt werden.

Berufsinformationszentren der Agentur für Arbeit gibt es in Potsdam, Cottbus, Neuruppin, Eberswalde und Frankfurt (Oder). Um alle Angebote nutzen zu können, ist lediglich ein Personaldokument nötig. Alle Adressen und Öffnungszeiten unter www.arbeitsagentur.de.

Von Claudia Braun