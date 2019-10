Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Hilfsfrist

Potsdam

Mehr als ein Jahr ist es nun her. Am 13. September des vergangenen Jahres lud sich der Innenausschuss des Brandenburger Landtages Rettungsdienstexperten aus dem ganzen Land ein. Sie sollten ihre Meinung zum damals geplanten neuen Rettungsdienstgesetz abgeben. Und sie alle sprachen vor allem zu einem Aspekt dieses neuen Gesetzes: der Hilfsfrist. Rund um die Frist, die regelt, wie schnell ein Krankenwagen in einem Notfall am Unfallort sein sollte, sah man Handlungsbedarf. Da waren sich fast alle Experten einig.

Heute, ein Jahr später gibt es zwar ein neues Gesetz – das Rettungsdienstgesetz wurde im Dezember verabschiedet. Eine zufriedenstellende Regelung für die Hilfsfrist aber gibt es noch immer nicht. Und mittlerweile mehrt sich der Frust bei den Beteiligten. Ein Überblick.

Warum gibt es so viele Diskussionen um die Hilfsfrist ?

Die Frist besagt, dass Rettungswagen bei einem Notfall in 15 Minuten am Unfallort sein sollen. Egal, ob sich der Notfall in der Stadt oder auf dem Land ereignet, wo die Wege weiter sind. Hilfe wird an beiden Orten so schnell wie möglich benötigt und in medizinischen Notfällen zählt jede Sekunde. Diese Viertelstundenfrist sollen Rettungswagen in 95 Prozent der Fälle einhalten. So weit, so unklar. Denn entscheidend für die Frist ist der Zeitpunkt, ab dem gezählt wird. Und der ist in Brandenburg seit Jahren nicht eindeutig geregelt. Viele Landkreise lassen die Uhr später laufen als die kreisfreien Städte. Das zeigt eine Umfrage der MAZ. Damit haben sie bis zu zwei Minuten mehr Zeit, die Fristen einzuhalten.

Wie lauten die unterschiedlichen Positionen?

Und genau hier stoßen die Positionen aufeinander. Die Verantwortlichen vieler kreisfreier Städte dringen darauf, die Frist dann beginnen zu lassen, wenn der Anruf eingeht. Am liebsten mit dem Klingeln des Telefons. So sagt Helmut Otto, der Leiter des Rettungswesens in Frankfurt (Oder): „Die Landesregierung sollte klar zu erkennen geben, ob die Hilfsfrist 15 Minuten betragen soll, oder ob sie eine längere Hilfsfrist als Ziel festlegt.“ Verlängere man die Hilfsfrist, müsse man den Bürgern aber klar sagen, dass die notfallmedizinischen Standards in vielen Bereichen abgesenkt würden. Dabei sei Brandenburg mit seiner Frist bereits jetzt bundesweit Schlusslicht. Zum gleichen Ergebnis kam auch der Städte- und Gemeindebund im vergangenen Jahr im Innenausschuss. Der Landkreistag dagegen bestreitet das: „Das stimmt nicht. Wir liegen im Bundesvergleich im Mittelfeld.“

Wie viele Brandenburger Rettungswagen kommen nicht fristgerecht?

Nach einer MAZ-Umfrage schaffen es aktuell nur die kreisfreien Städte, die Fristen zu den festgelegten mindestens 95 Prozent einzuhalten. In den Landkreisen liegen die Quoten dagegen darunter. Sie fielen wohl noch deutlich niedriger aus, wenn auch die Landkreise ab dem Eingang des Anrufes messen würden. Der Landkreistag hat in einer internen Besprechung von 75 Prozent landesweit gesprochen – bei einer Rechnung ab dem ersten Klingeln. Das wäre eine dramatische Situation. Allerdings bezweifeln viele Experten, dass die Werte wirklich so weit absinken. Sie gehen von rund fünf Prozent niedrigeren Quoten als bisher aus – also im Mittel rund 85 Prozent. Auch das wäre immer noch besorgniserregend. So sagte der stellvertretende Vorsitzende der Ärztlichen Leiter der Rettungsdienste des Landes, Martin Hochstatter in der Ausschusssitzung: „Sie alle kennen die Statistiken zur hohen Herzinfarktsterblichkeit im Land Brandenburg. Wir sind bundesweit eines der Schlusslichter. Eine Verlängerung der Hilfsfrist um zwei Minuten ist der Überlebensrate nach einem Herzinfarkt sicher nicht zuträglich, auch wenn viele andere Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen.“

Warum kommen Brandenburger Krankenwagen nicht rechtzeitig?

Der wohl wichtigste Grund: Brandenburg ist ein Flächenland. Die Wege sind weiter, die Krankenwagen müssen dementsprechend weitere Strecken fahren. Wer fordert, mehr Rettungswachen zu bauen, muss berücksichtigen, dass viele dieser neuen Wachen wohl in den dünn besiedelten Gegenden des Landes entstehen müssten. Dort aber gehen auch sehr viel seltener Notrufe ein – einen Teil des Tages wären die Rettungssanitäter beschäftigungslos, einige sprechen von „Schlafwachen“. Zusätzlich steigt nicht nur in Brandenburg die Zahl der Notrufe seit Jahren. Die Rettungswagen müssen immer häufiger ausrücken – und die Infrastruktur für das gesamte Rettungswesen muss zeitgleich mitwachsen.

Von Ansgar Nehls