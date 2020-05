Potsdam

Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen: All das geht in diesem Jahr zu Himmelfahrt nicht – obwohl das Wetter beste Voraussetzungen verspricht. Darauf hat die Polizei vielerorts bereits vorsorglich hingewiesen. Doch was ist erlaubt am Vatertag und was nicht? Und was macht die Polizei? So sieht es in Brandenburg aus.

Herrentag im Havelland

Trotz der geltenden Einschränkungen und Verbote bietet das Havelland am Himmelfahrtstag einige Ausflugsmöglichkeiten. Dazu gehört etwa der Familientag bei Karls in Elstal. Die Polizei kündigt für den Landkreis Kontrollen an, appelliert aber vor allem an die Vernunft der Menschen.

>>> Herrentag im Osthavelland: Was die Männer dürfen – und was verboten ist

>>> Herrentag im Westhavelland: Was die Männer dürfen – und was verboten ist

Herrentag in Brandenburg an der Havel

Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten während der Corona-Krise auch am Herrentag. Michael Scharf, Ordnungsamtschef in Brandenburg an der Havel, lässt offen, ob Mitarbeiter verstärkt kontrollieren.

>>> Diese Regeln gelten in Brandenburg an der Havel

Herrentag in Potsdam-Mittelmark

Ausflüge sind auch in diesem Jahr nicht verboten, doch die Corona-Regeln gelten auch am Feiertag. Die Fährleute und Gastronomen in Pritzerbe sind darauf eingestellt.

>>> So läuft Himmelfahrt an der Pritzerber Havel

Herrentag in Potsdam

Die Corona-Pandemie macht dem klassischen Himmelfahrtsprogramm einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem gibt es diverse Möglichkeiten, das Maximum aus dem Feiertag herauszuholen.

>>> Ausflugstipps für Potsdam und Umgebung

Herrentag in Ostprignitz-Ruppin

Himmelfahrt ist Ausflugszeit – für Herrenrunden, Einzelkämpfer und Familien. Zu Coronazeiten vielleicht ein wenig schwieriger, aber nicht unmöglich. Die MAZ hat Angebote aus der ganzen Region für Ausflügler zusammengefasst.

>>> Was man zu Himmelfahrt in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz unternehmen kann

Herrentag in der Prignitz

Kommt es zu großen Himmelfahrtsfeiern an der Elbe? Tatsächlich ist eine unter Vorbehalt genehmigt worden. Doch ob es dazu kommt, hängt nun von einem Vor-Ort-Termin ab.

>>> Warum Himmelfahrt auf jeden Fall anders wird als sonst

Herrentag in Dahme-Spreewald

Die großen Partys fallen aus, die Kremserfahrten auch. Was bleibt am Himmelfahrtswochende in Dahme-Spreewald? Natürlich das Rad – und andere sportliche Alternativen.

>>> Touristiker raten zu Radtouren

Herrentag in Teltow-Fläming

Ohne die lästigen Huckel durch Wurzeln auf der Fläming-Skate rollt es sich jetzt wieder besonders gut. Viele Einwohner und Touristen werden das an Himmelfahrt nutzen. Polizei, Gesundheitsamt und Gastronomen haben sich vorbereitet.

>>> Pünktlich zum Männertag: Fläming-Skate ist frisch saniert

Herrentag in Oberhavel

Biergärtenbesuche, Bootstouren oder Radtouren sind möglich, allerdings unter strengen Vorgaben. Freizeitfußballturniere sind dagegen verboten.

>>> Herrentag 2020: Was die Männer in Oberhavel dürfen

Von MAZonline