Berlin und Brandenburg steht eine Woche mit vielen Wolken, etwas Regen und Sonne sowie Temperaturen bis zu 23 Grad bevor. Der Montag startet besonders im Norden Brandenburgs stark bewölkt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern vereinzelt etwas Regen geben.

Im Berliner Raum und Südbrandenburg hingegegen bleibt es heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in der Uckermark, um 20 Grad in Berlin und bis zu 23 Grad in der Elbe-Elster-Region.

Himmelfahrt bleibt in Brandenburg trocken

Für den Dienstag kündigen die Wetterexperten zunächst eine dichte Wolkendecke am Himmel an, mancherorts kann es regnen. Ab den Nachmittagsstunden soll es dann zunehmend trocken werden und vielerorts Auflockerungen geben. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. Heiter und trocken bei Werten zwischen 16 und 19 Grad soll es den Prognosen der Wetterexperten zufolge am Mittwoch werden.

An Christi Himmelfahrt (Donnerstag) erwartet der DWD neben durchziehenden Wolkenfeldern auch heitere Abschnitte. Niederschlag wird es keinen geben. Es erwärmt sich auf 19 bis 23 Grad.

